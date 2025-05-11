35至40歲 不到2成有知心好友

「健康台灣青年」民意調查記者會，左起晏涵文教授、黃昆輝董事長、黃昆輝教授教育基金會召集人郭生玉、民調小組委員馮清皇。（記者田裕華攝）

2025/05/11 05:30

黃昆輝教授教育基金會調查

〔記者林曉雲／台北報導〕「年紀愈大，愈難擁有知心好友！」黃昆輝教授教育基金會關注十八至四十歲青年健康，昨公布「健康台灣青年」民調結果，擁有知心好友的比率從十八到廿二歲的九十六．四％，降至卅五到四十歲只有十九．六％。基金會董事長黃昆輝表示，人際疏離孤獨，容易出問題，現代人身體距離很近，但心理距離很遠，青年健康問題需要更受重視。

人際關係疏離孤獨 容易出問題

黃昆輝表示，基金會民調採六個向度，包括個人發展與情緒管理、人際互動與親密關係、營養保健、運動休閒、健康家庭與社區、疾病預防，這些議題青年覺得很重要但常做不到，例如過半數青年會因為工作而放棄運動休閒。

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黃昆輝也表示，近日社會案件令人心驚，有好朋友為五千元拿刀互砍，先生酒後拿刀殺太太，都顯示情緒管理非常不好，民調結果也顯示，不到半數能與伴侶建立健康的親密關係。

與伴侶建立親密關係 不到半數

基金會民調小組召集人郭生玉表示，台灣面臨少子化加高齡化情況下，青年是國家最大資產，民調有效樣本多達一萬四七二五人，具高度參考性，衛福部投四億元推動十五至四十五歲有三次免費心理諮商，教育部推動「五年社會情緒中長程計畫」，雖為歷年來最重視，但仍須有完善配套措施。

民調小組成員馮清皇說明，青年在六大健康指標表現水準均不及七十％，以情緒管理（六十八％）最高，其次為營養保健（六十六．二％）、人際互動與親密關係（六十六．一％）疾病預防（六十四．二％）、運動休閒（五十九％），健康家庭與社區（五十三．五％）最不佳。

台師大教育學院前院長晏涵文表示，總統府成立「健康台灣推動委員會」代表對國民健康的重視，健康教育應轉成協助學生「解開人生價值結」。

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