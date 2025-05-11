旅費遭刪 WHA行動團人數大減

今年行動團人數大幅縮水，因國外旅費預算遭立法院刪減，約有10位專家學者無法成行，對此前副總統陳建仁今直嘆，讓台灣幫助世界各國的力道相對減少。（記者邱芷柔攝）

2025/05/11 05:30

肺癌權威陳晉興：若部長徵召 願自費前往

〔記者邱芷柔／台北報導〕第七十八屆世界衛生大會（WHA）將於本月十九日登場，儘管台灣至今尚未收到邀請函，衛福部仍將依原規畫於十六日晚間啟程，不過今年行動團人數大幅縮水，因國外旅費預算遭立法院刪減，約有十位專家學者無法成行。前副總統陳建仁昨直嘆可惜，認為台灣幫助世界各國的力道減少。

陳建仁表示，台灣在全球公共衛生上確實有很好表現，且「台灣可以幫忙，也正在幫忙」。他強調，希望未來有更多專家能夠親自參與，讓國際見證台灣的貢獻，「這也是台灣願意幫助全世界的一個典範。」

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日前立委陳菁徽指出，台灣有許多具國際影響力的醫學專家，並點名救治一．八萬名肺癌病人、改寫台灣肺腺癌治療指引的台大醫院外科部主任陳晉興應該加入WHA行動團。

陳晉興昨表示，如果國家需要，當然非常樂意。至於衛福部預算遭刪，是否願意自費前往？陳晉興直言：「自費當然沒有問題！只要部長有徵召，我一定全力配合。」

衛福部：大會以政策為主

不過衛福部國際合作組主任施金水表示，今年前往WHA的行動團並未徵召醫師，主要是因為大會以政策討論為主，較少涉及臨床或專科治療，由於經費縮減及內容考量，將比照往年由具公衛政策背景的醫衛官員代表出席。施金水補充，歷年也常有來自不同領域的團體，包括民間宣達團、醫學生青年團等共同參與，為台灣發聲。

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