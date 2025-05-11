終結兒虐 凱道遊行6大訴求

「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，昨日在凱道上舉行，許多民眾自發前往參與，手持著標語牌表達訴求。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/11 05:30

與會民眾譴責雙北市府推卸責任、兒盟訪視怠惰

〔記者吳柏軒、邱芷柔／台北報導〕剴剴兒虐案引起海內外網路民眾群情激憤， 成立「剴剴網路媽媽群」，昨天發起「終結兒虐，陪你長大」凱道集會活動，提出六大訴求，並譴責雙北市府推卸責任，兒盟則訪視怠惰、毫無檢討。

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逾8萬人連署六大訴求 將推動改革

活動召集人李侑宭表示，六大訴求包含，成立兒少保護部；增設兒少保護專責醫師並訓練社工、警察；設立兒虐專責社工；推動預防性訪視與視訊訪視；增訂刑法「虐殺兒童罪」重判加害人；法律授權未定案下將受虐兒與疑似加害人隔離。六大訴求連署書已逾八萬四千多份，後續將送交各級政府，未來也將成立協會，推動制度改革。

藝人現身支持兒虐零容忍、加重刑責

來自馬來西亞的彭媽媽說，自己孩子也二歲，無法想像有人如此殘忍對待孩子。許多藝人昨天也到場支持終結兒虐立場，GINO認為，應該加重虐兒刑責、不准假釋；賈永婕認為此案為蓄意虐殺要嚴懲；李佩甄呼籲，兒虐零容忍，看到小朋友有任何異狀，都通報不要遲疑。主辦單位也譴責雙北市府在剴剴案中推卸責任，兒盟則訪視怠惰、毫無檢討。

衛福部回應，正加快評估成立負責兒少保護的專責單位，雖未必為「部」的層級，但將強化橫向銜接與行政效能，並整合醫療照護與社安資源。

兒少保護專責單位 衛福部加快評估

針對是否新增「虐殺兒童罪」、對加害人處以死刑或無期徒刑？衛福部保護司司長張秀鴛表示，目前已有相關法律可加重處罰，是否需要再增訂新法條，需和法務部討論。

張秀鴛說，專責醫師和社工制度方面，全台已有兒少保護醫療中心和醫療小組，組成跨專業團隊、訓練第一線人員，各縣市的家暴防治中心也有專責社工處理兒虐案件。

此外，衛福部也已經推動多項預防性關懷服務，當地方政府接獲兒虐通報，啟動緊急安置，優先保障孩子安全。政府日前更通過「兒童托育服務法」草案，讓孩子能安全成長。

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