「豬頭」PP推拉車 下一個被汰換

逐漸要被淘汰的PP推拉式自強號，其E1000機車將陸續改為E500電力機車。（記者吳亮儀攝）

2025/05/11 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕下一個要被台鐵退役的自強號將是有「豬頭」暱稱的PP推拉式自強號，因老舊、故障率高，台鐵決定配合新購E500電力機車交車，將PP推拉式自強號陸續汰換。

台鐵推拉式自強號為台灣第一款採雙機車頭前後一拉一推，中間全數為無動力車廂配置的「推拉」式列車，也是台灣第一款流線型設計的列車。台鐵公司現有六十二輛PP機車，但因老舊、故障率偏高，台鐵陸續召回檢修，部份班次採新的EMU900型區間快車來代替載運。

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另外，台鐵公司採購新的E500電力機車，今年是交車高峰，也會陸續汰換掉老舊的PP列車。目前有三七七輛PP客車的車廂正執行兩階段改造，第一階段二五○輛PP客車預計明年九月改造完畢，第二階段一一八輛PP客車預計後年十二月改造完畢，還剩下九輛PP客車暫時保留，視後續需求再評估。

台鐵公司表示，改造完成的PP客車車廂將與E500型機車組成新PP編組，主要執行自強號載客服務，並陸續替駛莒光號、辦理團體專列、觀光列車等。

目前台鐵主力自強號以新購的EMU3000型新自強號為主，簡潔新穎的列車外觀和內裝加上擁有近六百名乘客的高載運量，還搭配商務車廂「騰雲座艙」，是多數旅客城際間往返的主要選擇。普悠瑪號、太魯閣號等，也是台鐵自強號列車主要的車種。

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