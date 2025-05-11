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    首頁　>　生活

    一代台灣人的火車記憶 退役「英國貴婦」荒廢淋雨

    一輛面臨報廢的EMU100自強號，內部滿滿懷舊風格，但已有濃濃霉味。（記者吳亮儀攝）

    一輛面臨報廢的EMU100自強號，內部滿滿懷舊風格，但已有濃濃霉味。（記者吳亮儀攝）

    2025/05/11 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣第一款自強號電聯車EMU100型退役超過十年，因原料缺乏，連被當成備用車和進行展示都無法再用，若沒有單位願意認養或購買將面臨報廢，許多鐵道迷呼籲文資團體、地方政府合作認養，避免一代台灣人搭火車的老記憶隨著車輛報廢被抹除。

    若無單位認養 將報廢拍賣

    根據台鐵公司紀錄，我國自一九七七年西部幹線開始電氣化工程後，便向英國通用電氣公司（GEC）購買E100型電力機車和EMU100型電聯車，它也是台鐵第一款由交流電驅動的中長途客運電聯車、台灣鐵路首次採用的電聯車組，在一九七八年八月十五日以「自強號」名稱開始營運。初期因塗裝配色優雅，形似英國城際列車，獲得「英國貴婦」美名。

    根據台鐵公司紀錄，一九七九年七月，西部幹線全線電氣化通車，EMU100型自強號以時速一二○公里的速度，從台北到高雄全程四小時十分鐘跑完，是幾十年來台灣人搭火車深刻的印象。但從二○○九年六月起，因車齡超過卅年，頻繁故障且零件都已停產，它陸續退出營運。近期因台鐵公司評估若列車已無文資保存價值及相關單位需求，將依規定程序辦理報廢。

    目前台鐵七堵機廠外軌道上就停放一輛EMU100型列車，無遮蔽而須承受基隆的風雨。記者實地走訪，車子外觀正常、但內部車廂已有濃濃霉味。

    台鐵公司表示，退休車廂如經文資審查小組評估具文資保存價值者，將視車輛狀況，擇取適當地點、路線，採取靜態或動態展示方式，也可透過與相關單位、地方政府合作，以代為養護方式執行；若評估無文資保存價值，將依規定程序辦理報廢、除籍、拍賣。

    鐵道迷籲動態保存再上路

    舊打狗驛故事館館長、鐵道作家古庭維認為，剛開幕的苗栗火車頭園區、台中驛鐵道文化園區和國家鐵道博物館都有保存EMU100列車，未來要看它不算困難，「但台鐵公司的做法也等於放棄了多年來『動態保存』列車的努力，實在可惜，代表它未來不會再走在軌道上了」。

    古庭維表示，台鐵在將EMU100這樣有歷史意義的退役議題上，沒有更多、更深入的討論很可惜。

    一輛面臨報廢的EMU100自強號目前停放在台鐵七堵機廠。（記者吳亮儀攝）

    一輛面臨報廢的EMU100自強號目前停放在台鐵七堵機廠。（記者吳亮儀攝）

    目前台鐵主要自強號列車

    目前台鐵主要自強號列車

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