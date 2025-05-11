為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國定假日變多 壓縮開業天數、墊高成本 西醫基層籲：下修合理門診量

    國假增加將壓縮診所開業天數、墊高人事成本，醫界醞釀提案，盼下修「合理門診量」門檻。（取自freepik）

    國假增加將壓縮診所開業天數、墊高人事成本，醫界醞釀提案，盼下修「合理門診量」門檻。（取自freepik）

    2025/05/11 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，新增教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日與小年夜為國定假日，勞動節改全民放假；中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，國假增加將壓縮診所開業天數、墊高人事成本，醫界正醞釀向健保署提案，盼將現行每月廿五天的「合理門診量」下修至二十四天甚至二十三天，減輕營運壓力。

    現行每月25天 盼減1～2天

    健保署為維持醫療品質，按醫師的診斷時間、體能等因素，設定「西醫基層合理門診量」，每月實際看診日數不足二十五日者，以實際看診日數計算月合理量；二十五日（含）以上者，以二十五日計算月合理量，超過合理量仍可看診，但健保給付診療費減少。

    現行健保規定，三十人次以下診察費三六四點，三十一至四十人次二五○點，四十一至六十人次二二○點，六十一至八十人次一六○點，八十一至一五○人次七十點，一五一人次以上五十點。

    林應然表示，國假增加將壓縮診所開業天數，病人數沒變，等於平均每天要看更多人，但健保只給付前三十位病人較高診察費，超過之後愈給愈少，變成「看越多、賺越少」。

    若不調整 將看越多、賺越少

    林應然說，全台約三分之二診所為單人診所，這些單人診所假日營運需付員工雙倍薪資或安排補休，可說「醫不聊生」，若制度不調整，診所恐選擇休診，加重大醫院與急診壓力。

    衛福部次長林靜儀回應，相關提議待西醫基層向健保署提出配套與資料後再行討論，合理門診量調整已討論多時，衛福部支持基層適度休息，但也須兼顧分級醫療，避免診所集中休假，以維持穩定就醫管道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播