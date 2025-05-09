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    首頁　>　生活

    王熙鳳大鬧寧國府青春版 竹縣6/7開演

    《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」由演了廿幾年王熙鳳的京劇天后魏海敏（右），交棒給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅（左）「上位」擔綱王熙鳳一角。（記者黃美珠攝）

    《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」由演了廿幾年王熙鳳的京劇天后魏海敏（右），交棒給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅（左）「上位」擔綱王熙鳳一角。（記者黃美珠攝）

    2025/05/09 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕二○二五台積心築藝術季為大新竹的戲迷帶來國光劇團的「《王熙鳳大鬧寧國府》青春版」，演了廿幾年王熙鳳角色的京劇天后魏海敏，交棒給長年演她對手「尤二姐」的嫡傳弟子黃詩雅擔綱王熙鳳一角，昨天在新竹縣新瓦屋客家文化保存區為全國首演造勢，讓人一窺剛升格「三寶媽」的黃詩雅，如何詮釋這個潑辣、婚姻不睦的青春版王熙鳳。首演六月七日將於新竹縣文化局演藝廳登場。

    二○○三年國光劇團藝術總監王安祈甫加入劇團，就為魏海敏量身整編《王熙鳳大鬧寧國府》，由她擔綱王熙鳳二十幾年，今年劇團新推出青春版，讓過去演尤二姐的黃詩雅打造青春版的王熙鳳。

    《王熙鳳大鬧寧國府》改編自陳西汀一九八○年為童芷苓創作的劇本，二○○三年在王安祈策畫、李小平導演、魏海敏及王海玲主演下，以全新姿態問世，也奠定國光劇團現代京劇創作的標竿。

    這齣戲描繪王熙鳳笑裡藏刀、翻雲覆雨的城府與手段，展現女子在生活中的不易與內心幽微，塑造出經典而立體的女性形象。

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