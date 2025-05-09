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    苗縣獨老緊急救援系統 開放一般戶

    苗栗縣將邁入超高齡社會，今年起開放一般戶符合資格者免費裝設老人緊急救援系統。（縣府提供）

    苗栗縣將邁入超高齡社會，今年起開放一般戶符合資格者免費裝設老人緊急救援系統。（縣府提供）

    2025/05/09 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名八旬陳姓獨居老婦，在家跌倒頭部出血，透過隨身配戴的緊急救援呼叫器，救護車八分鐘到家將她送醫，幸無大礙。縣府社會處表示，苗栗縣將邁入超高齡社會，今年起開放一般戶符合資格者免費裝設，有三百三十五個名額，籲請多多利用。

    社會處指出，縣府為維護獨居長輩住家生活安全，提供日常生活活動功能量表（ADL）評估為八十分（含）以下的輕度失能老人，免費於住家裝設緊急救援系統，目前有二百五十三名獨居老人住家裝設。因目前全縣老年人口十萬五千一百人，占人口數的十九．七二％，即將邁入廿％的超高齡社會，縣府今年起也開放符合資格老人一般戶免費申裝，有三百三十五個名額。

    社會處表示，條件為設籍或實際居住苗栗獨居，領有身心障礙證明經縣府評估有裝設需求之老人；經地區醫院以上醫生診斷罹患慢性病、突發性疾病之高危險群老人；有安裝意願之獨居老人；或縣府評估有裝設需求之老人。緊急救援系統申請，可洽詢十八鄉鎮市公所，縣府社會處老人福利科○三七—五五九九九○，委外單位大千社會福利慈善事業基金會○三七—三五七一二五轉二○一○六。

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