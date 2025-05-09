白沙屯媽週末回鑾 通霄、苑裡交管

白沙屯媽祖回鑾估十日返抵苗縣境內，通霄、苑裡地區將交通管制。圖為去年回鑾返抵苗栗縣鑽轎腳畫面。（資料照）

2025/05/09 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖進香，預計十日返抵苗栗縣境內、十一日回宮，預期將湧入大批隨香信眾，通霄警方昨公布將於十日零時至十一日晚間八時，就台一線苑裡及通霄鎮路段及拱天宮周邊進行交通管制，請用路人注意。

通霄警方表示，苑裡鎮台一線與苗一四○線路口於十日早上六時起往北封閉，苑裡鎮市區（媽祖鑾轎可能行經處）車輛只出不進，相關進香車輛建議停放於介壽路沿線。通霄鎮部分預定十日上午九時許，於台一線與介壽路地下道路口北端起往北全線封閉，通霄鎮市區（媽祖鑾轎可能行經處）車輛只出不進。

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警方表示，十日整天機動分段管制台一線一三○至一四三．五公里南下、北上車道；苑裡鎮台一線外環道路與中山路口南端至中山路北端及苑裡市區道路，十日凌晨四時至下午四時全線管制，車輛改行台一線苑裡外環道路。

依循往例，媽祖回宮前一晚會駐駕於慈后宮，慈后宮周邊台一線於十日早上八點至中午十二點封閉北上車道，中午十二點後部分路段全線雙向封閉；媽祖鑾轎於十一日起駕回宮當天，清晨五時起，慈后宮周邊台一線全線雙向封閉。

此外，台一線一二三．五公里至一三一．五公里於十一日零時至晚間八時全線（南北雙向）車道封閉，車輛改行台六十一線；十一日早上六時至下午六時，通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站、通霄鎮白東里拱天宮牌樓至廟前實施道路交通管制，車輛禁行。

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