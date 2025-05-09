竹南海口農村社區 土地重劃開工

竹南鎮海口農村社區土地重劃工程開工。 （記者蔡政珉攝）

2025/05/09 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府推動農村社區再造，竹南鎮海口農村三．一四公頃土地重劃工程案，獲中央補助六千多萬元，將闢建完善道路系統、綠地、停車場等公共設施，昨天開工，預計明年九月完工，明年底完成各項重劃作業，有助當地荒廢已久的農地得以活化利用，加速社區建設，改善生活環境品質，縮短城鄉發展差距。

中央補助6千多萬 打造公共設施

竹南鎮海口農村社區土地重劃區位於海口里北側，以三慈宮為中心，基地範圍北起現有農水路，南臨保福路（縣道一二四線），面積約三．一四公頃，因屬於特定農業區，不在都市計畫範圍內，整體發展規劃受到很多限制，村落建物多已老舊，部分社區道路狹窄彎曲，公共設施嚴重缺乏，生活環境亟待改善。

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明年9月完工 年底完成重劃作業

地政處自二○一八年起推動重劃，去年底獲內政部審議通過並補助六千一百四十九萬元，及縣府配合一○○一萬元，加上重劃區更新協進會同意將來以抵費地標售款支應四千四百一十萬元，總計一億一千一百五十六萬餘元進行重劃工程，工程項目包括興建五條道路、排水溝、滯洪池、廣場、綠植、污水管線設施及民生管線地下化。

縣長鍾東錦昨出席開工動土典禮，他感謝中央補助辦理竹南海口農村社區土地重劃工程，並表示鄉村農地因年代已久產權凌亂，透過重劃可以更好的利用，尤其竹南海口地區交通便利，經過重劃變成建地後，可以發展成為現代化的社區，居民可幸福快樂的生活；此外，頭份、竹南地區居住人口愈來愈多，希望中央多予支持，多辦幾處土地重劃，讓竹南、頭份鄉村區同步發展。

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