基捷中運量憂不足 新北：可調班距

2025/05/09 05:30

〔記者翁聿煌、賴筱桐／新北報導〕繼新北市長侯友宜日前拜訪基隆市長謝國樑，討論基隆捷運的推動進程後，謝國樑昨天偕同基隆市議員到新北市參訪環狀線南機廠及秀朗橋站開發案；謝表示，基隆捷運使用中運量系統，北北基三市的民眾很關心車廂空間和運量，在上班尖峰時段能否符合通勤需求？新北市捷運工程局長李政安說，基隆捷運可藉由調整行車班次間距，最快是九十秒一班。

基隆府會參訪新北環狀線

謝國樑與多位基隆市議員昨天觀摩新北的捷運建設經驗，作為推動基隆捷運八堵機廠及八中社區周邊開發案的借鏡，謝說，未來的八堵站聯合開發案總面積有五．七公頃，會參考新北環狀線十四張站的開發經驗。

請繼續往下閱讀...

李政安指出，新北環狀線與基隆捷運都是中運量的捷運系統，基隆捷運可藉由調整行車班次間距，最快是九十秒一班，可滿足尖鋒時段的載運需求。

謝國樑及基隆市議員昨天到新北參訪時，侯友宜並未陪同，媒體在另一個場合詢問侯友宜，缺席是否與基隆市府官員涉入罷免案不實連署的司法案件有關？侯澄清說，「不是這樣啦！」他強調，純粹是自己在上午十點的同時間有其它的市政行程，時間才無法配合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法