單車久占車格 北市擬縮短移置天數

台北市富台里里長羅至佑觀察發現，單車格位內約有3分之1車輛久置不移，造成車位不足，一些通勤族車輛只好違停在外。（富台里里長羅至佑提供）

2025/05/09 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市區越來越多人以單車代步，但停車格位不足導致違停的情形常見，忠孝東路五段的富台里里長羅至佑觀察發現，里內單車格位約三分之一被閒置車輛久占，迫使通勤族的單車違停；台北市長蔣萬安表示，已研議修正自治條例，將目前四十五天才能移置的作法縮短為廿二天。

原期限45天 研議修法改為22天

蔣萬安昨與信義區里長座談，羅至佑說，單車違停影響人行及停車場出入動線，妨礙市容也造成不便，原以為是停車格位不夠，經他在不同時段觀察，發現格位內約有三分之一車輛久置沒有移動，是導致通勤族單車違停主因。

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羅至佑說，派出所已針對違停車輛貼紅單，但白天貼了，通勤車主晚上就騎走，若因久停占位的車主導致通勤族挨罰，也相當不公平，希望市府能提出平衡的做法。

蔣萬安表示，停車管理處已著手「臺北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修法，目前在法務局研議中，經市政會議通過後送議會審議；修法後可將處理時程縮短一半，加速處理時效。

停車管理工程處補充，目前只能處理有收費的車輛，沒有收費的不能處理，因此無法處理久占單車格位的單車，修法後將納管；且現行要停放卅天才能貼公告，貼公告後十五天才能移置，總計要四十五天。修法後，十五天就可以公告，公告七天可以移置，處理時程縮短為廿二天。

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