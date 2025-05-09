大巨蛋震動 5里長促設「阿妹條款」

信義區五個里的里長昨利用與台北市長蔣萬安座談時，表達希望大巨蛋比照小巨蛋，訂定「阿妹條款」。（記者廖振輝攝）

2025/05/09 05:30

盼比照小巨蛋訂定規範 蔣萬安︰已要求遠雄 落實周邊震動監測

〔記者何玉華、林承鴻／台北報導〕藝人張惠妹去年底在大巨蛋嗨唱跨年，造成鄰近各里房舍震動嚴重，周邊五個里的里長昨利用與台北市長蔣萬安座談時表達希望訂定規範，在規範出爐前先比照小巨蛋的「阿妹條款」；蔣萬安表示，已要求遠雄落實場館周邊震動監測，體育局長游竹萍在議會答詢時說，今年九月首度進行大巨蛋營運績效評估時，將要求遠雄提供震動監測數據及相關規範草案，一併審查。

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目前依環評報告監測 未設罰則

張惠妹去年跨年前舉辦的多場演唱會，讓北市府一九九九累計接獲上百通陳情震動、搖晃電話，當時就有討論比照小巨蛋的「阿妹條款」，訂定防震規範，儀器偵測震動超過標準值六十三分貝，開罰十萬元，可連續罰，不聽勸導可直接斷電，自二○一六年起實行。體育局表示，目前大巨蛋只有依環評報告監測，未訂定震動標準與罰則。

新仁里長吳建德、正和里長董玲娥、中興里長趙惠美、興隆里長吉娃斯·吉果里長與日前去世的西村里長馬念慈共同提案，希望市府正視大巨蛋張惠妹演唱會造成鄰房震動搖晃，妨礙社區居民生活安寧及影響老屋結構；建議訂定新規範前，先比照小巨蛋的「阿妹條款」；蔣萬安在會中表示，已要求遠雄落實場館周邊震動監測。

張文潔︰監測點僅3處 是否增設？

市議員張文潔昨質詢指出，目前大巨蛋震動監測點位只有松山高中、光復國小、光復南路九十號等三處，針對居民反映有震動問題的忠孝東路四段五五三巷及五五九巷，是否增設監測點位？游竹萍未正面回應，只表示會持續瞭解，並說明近期太妍及波伽利演唱會因相對靜態並未監測。

體育局︰營運評估 要求遠雄提供數據

張文潔要求在大巨蛋大型群聚審查及營運績效評估時，納入震動議題；游竹萍表示，今年九月將首度進行大巨蛋營運績效評估，屆時將要求遠雄提供過去的震動監測數據及相關規範草案，一併審查。

另外，營運績效評估配分也會請府外專家學者提供意見。

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