捷運信義線東延段 進度達84%

台北市議會交通委員會昨前往捷運信義線東延段工區考察，並參觀號誌機房。 （記者林承鴻攝）

2025/05/09 05:30

全長1.4公里 設廣慈／奉天宮站 工程預計年底實質完工

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議會交通委員會昨前往捷運信義線東延段工區考察，工程接續象山站尾軌東端，於信義行政中心旁設置「廣慈／奉天宮站」，以及可儲放四部列車的尾軌，全長約一．四公里。捷運工程局局長鄭德發表示，工程預計今年底實質完工，明年第一季辦理初履勘後，以二月過年後通車為目標。

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車站主、次結構 大致完成

實際進入工區，可見車站主結構及次結構大致完成，軌道已鋪設完畢，月台門、電扶梯等則在安裝中。捷運局二工處處長劉安德說明，目前整體計劃工程進度已達八十四．三九％，剩餘現場裝修、照明、水電、消防等水環工程及機電系統工程同步施工。

地質複雜 史上最困難捷運工程

「廣慈／奉天宮站」設置二出入口，分別在信義區行政中心及廣慈博愛園區複合型大樓內。捷運局指出，工區路幅狹窄，且地質複雜不均，淺層土壤含水量高，須先拌水泥強化再挖除，深層又碰到硬度超出預期四倍的堅固岩盤，可稱為史上最困難捷運工程。

東環段尚有區段標未標出

鄭德發指出，信義線東延段於明年第一季通車是「不能改變的目標」，另外包含萬大線、環狀線南北環、東環段工程同步施工中。他表示，東環段還有區段標未標出，當前台灣的營造市場很缺技術工、工程師，土木工程系畢業的學生進現場工地的人變少，招標過程面臨重大挑戰。

鄭德發說，目前施工及招標中的捷運工程都有空間狹窄又要做深的問題需要克服，且路線行經老舊市區，道路下方管線非常複雜，例如環狀線南北環都有路段下方會經過大排箱涵，需要先把箱涵移開再移回來，為了要將施工期間的交通影響降到最低，必須不斷實施許多交通維持計劃，是使工程造價居高不下的原因之一。

捷運信義線東延段「廣慈／奉天宮站」月台層，月台門安裝中。（記者林承鴻攝）

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