員林站前停車塔開拆 將設33平面車位

員林火車站前停車塔，昨天起展開拆除作業。（記者顏宏駿攝）

2025/05/09 05:30

民眾則盼趕快興建「員林LaLaPort」 才能促進繁榮

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於彰化縣員林火車站前的立體停車塔，昨天展開拆除作業，預計今年九月底前拆除完成，拆除後四百坪空間暫設三十三個平面停車位。不少員林市民表示，當地民眾期盼的「員林LaLaPort」趕快興建，才能促進繁榮。

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立體停車塔達最低15年使用年限

昨天員林市公所舉辦拆除動工儀式，代理市長賴致富表示，原停車塔於一九九七年興建，二○○一年完工，地面十九層的四座機械車塔提供二百八十個車位，經過多年運作，設施老化、安全顧慮、使用效益降低等問題，且已達最低十五年使用年限，市公所經多方評估決定拆除，開發土地釋出商業發展空間。

他說，拆除作業不影響市內交通，因原停車塔為鋼構建築，拆除工程較「黃金帝國」單純，包商會採切割方式拆除，利用深夜將卸下的鋼材移出，減少對市區交通的影響。

台鐵推火車站周邊土地都市更新

前市長游振雄原本有意將此地規劃為商場或商辦大樓，希望能把這裡打造成公所金雞母，對此公所表示，要從長計議；台鐵則推動「員林火車站周邊土地都市更新事業」，寄望從這裡誕生「員林LaLaport」，緊臨停車塔旁有一大片台鐵「閒置空間」，目前台鐵正進行員林火車站周邊都市更新招商開發案，包括後站一．九二公頃及○．七九公頃高架下方商業空間，但招商後均以流標收場，此案目前仍卡關。

彰化縣議員曹嘉豪表示，員林市公所拆掉停車塔，接下來就是拆除台鐵員林派出所，未來員林火車站前有十二米至十五米的大道，可以接到中山路，形成火車站商圈，結合遊客服務中心和商辦服務，將能帶動地方發展。

員林火車站前停車塔8日舉行拆除儀式，未來將作平面停車位。（記者顏宏駿攝）

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