南投「竹山好室」社宅動土 2028年完工

竹山社會住宅「竹山好室」動土，可提供172戶租屋空間，預計2028年3月完工。（記者劉濱銓攝）

2025/05/09 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣社會住宅「再+一」！繼今年初埔里鎮社宅「公誠安居」進度達五十％後，竹山鎮的社宅「竹山好室」也在昨動土，共有二棟建物「只租不賣」，可提供一七二戶，預計二○二八年三月完工；至於南投市的社宅「漳和安居」，以及埔里另一案「北安安居」也在規劃中，未來可望嘉惠更多租屋族。

工程費10.3億元 共172戶只租不賣

竹山鎮公所表示，「竹山好室」社會住宅由中央成立的國家住宅及都市更新中心（簡稱國家住都中心）負責推動，利用位在鎮上竹文化園區對面的國產署土地，建設二棟社宅大樓，地點在竹山鎮的新興地區，開車二分鐘可到省道台三線，八分鐘能接上國道三號，交通相當便利。

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公所也說，「竹山好室」為地上十樓、地下二樓建物，二到十樓為住宅空間，共一七二戶，格局包含套房、二房，以及三房等，一樓則是托嬰中心，總工程費十億三四○○萬元。

利用國產署土地 近國道交通便利

南投縣政府指出，中央在南投推社宅，縣府全力配合，例如協助放寬建物容積率，結合社福提供公辦民營托嬰中心或幼兒園等，讓青年租屋、托育能更輕鬆，目前除了興建中的埔里、甫動土的竹山外，南投市位在市區南崗路的「漳和安居」也已決標設計中。

首座社宅埔里「公誠安居」明年啟用

埔里鎮公所表示，「公誠安居」今年初進度達五十％，年底就會完工，待完成內部裝修與公開說明會後，明年將正式啟用，屆時將是南投縣首座社會住宅，此外，鎮上還有第二處已列入國家住都中心計畫的「北安安居」社宅，地點就在市中心，可望讓更多租屋族享有更實惠、便利的居住環境。

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