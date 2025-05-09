為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    核三廠17日除役 居民記憶難抹滅

    建於一九七八年的台電第三核能發電廠，即將於五月十七日正式除役。（記者蔡宗憲攝）

    建於一九七八年的台電第三核能發電廠，即將於五月十七日正式除役。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/09 05:30

    「恆春三害」之一 完成47年發電任務後 台灣將邁入「非核家園」

    記者蔡宗憲／專題報導

    建於一九七八年的台電第三核能發電廠（簡稱核三廠），即將於五月十七日正式除役，結束長達四十年（商轉）的發電任務；這座鄰近南灣的核電廠，是當年「十二大建設」的產物，因為是在墾丁國家公園設立前動工，成為國家公園範圍內的另類「自治區」，隨著台灣邁入「非核家園」，核三廠不僅是能源轉型縮影，更是恆春半島居民與核電共存的複雜記憶。

    曾氫氣外洩爆炸 重創南灣房價

    核三廠一、二號機於一九八四年起陸續商轉，因核輻射疑雲與出水口熱排水問題，與三軍聯訓基地、墾丁國家公園管理處並列「恆春三害」，當地葉姓耆老回憶，一九八五年因廠內氣輪發電機規格不符，引發氫氣外洩爆炸，震耳欲聾的巨響與濃煙讓居民誤以為核電廠毀滅，瞬間重創南灣房價，當時三棟海邊房子才六十萬，卻沒人要！如今南灣民宿林立，當年逢低買進者多成為海景民宿主人，房價飆漲數十倍。

    一九八四年核三廠人員誤開輻射廢水閥門，少量廢水流入南灣海域；「那段時間，大家連海邊都不敢去」，陳姓資深潛水教練指出，核三廠溫排水甚至造成嚴重珊瑚白化，一九八七年至一九八八年間，排水口至貓鼻頭淺海珊瑚幾乎全毀，成為「珊瑚殺手」。

    早年溫排水 導致部分珊瑚白化

    然而，四十七年後的核三廠卻帶來意外轉機，海生館研究發現，早年溫排水導致部分珊瑚白化，卻讓倖存珊瑚適應高溫環境，形成獨特的抗逆力，「溫水煮珊瑚，意外讓墾丁珊瑚因禍得福」，這項「核電副產品」更讓居民對核三廠觀感多份複雜。

    方姓居民表示，四十七年來，恆春居民與核三廠從戒慎恐懼到習以為常，廠內員工與當地人通婚頻繁，地方餐廳及商家十分仰賴核三廠員工及眷屬的消費，每年機組大修更帶來數百個工作機會，「反核的聲音在別處很響亮，這裡卻很安靜」，台電的睦鄰回饋金也成地方經濟支柱，讓許多家庭受惠。

    核安屢成政治人物「提款機」

    熱中政治議題的恆春李姓居民說，核三廠也是政治人物的「提款機」，選前痛批核安、爭取回饋金提高，是不斷上演的選舉戲碼，「真要談延役，多數居民恐怕是不反對，只要安全有保障、回饋再加碼」。

    核三廠除役後，二十五年的拆廠計畫即將展開，隨著五月十七日二號機停機，台灣將告別核電時代，恆春「三害」之一的核電廠，終將成為歷史，但它座落南灣的兩顆「圍阻體」，將是當地居民難以抹滅的記憶。

    核三廠兩顆「圍阻體」，將是當地居民難以抹滅的記憶。（記者蔡宗憲攝）

    核三廠兩顆「圍阻體」，將是當地居民難以抹滅的記憶。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播