核三廠17日除役 居民記憶難抹滅

建於一九七八年的台電第三核能發電廠，即將於五月十七日正式除役。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/09 05:30

「恆春三害」之一 完成47年發電任務後 台灣將邁入「非核家園」

記者蔡宗憲／專題報導

建於一九七八年的台電第三核能發電廠（簡稱核三廠），即將於五月十七日正式除役，結束長達四十年（商轉）的發電任務；這座鄰近南灣的核電廠，是當年「十二大建設」的產物，因為是在墾丁國家公園設立前動工，成為國家公園範圍內的另類「自治區」，隨著台灣邁入「非核家園」，核三廠不僅是能源轉型縮影，更是恆春半島居民與核電共存的複雜記憶。

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曾氫氣外洩爆炸 重創南灣房價

核三廠一、二號機於一九八四年起陸續商轉，因核輻射疑雲與出水口熱排水問題，與三軍聯訓基地、墾丁國家公園管理處並列「恆春三害」，當地葉姓耆老回憶，一九八五年因廠內氣輪發電機規格不符，引發氫氣外洩爆炸，震耳欲聾的巨響與濃煙讓居民誤以為核電廠毀滅，瞬間重創南灣房價，當時三棟海邊房子才六十萬，卻沒人要！如今南灣民宿林立，當年逢低買進者多成為海景民宿主人，房價飆漲數十倍。

一九八四年核三廠人員誤開輻射廢水閥門，少量廢水流入南灣海域；「那段時間，大家連海邊都不敢去」，陳姓資深潛水教練指出，核三廠溫排水甚至造成嚴重珊瑚白化，一九八七年至一九八八年間，排水口至貓鼻頭淺海珊瑚幾乎全毀，成為「珊瑚殺手」。

早年溫排水 導致部分珊瑚白化

然而，四十七年後的核三廠卻帶來意外轉機，海生館研究發現，早年溫排水導致部分珊瑚白化，卻讓倖存珊瑚適應高溫環境，形成獨特的抗逆力，「溫水煮珊瑚，意外讓墾丁珊瑚因禍得福」，這項「核電副產品」更讓居民對核三廠觀感多份複雜。

方姓居民表示，四十七年來，恆春居民與核三廠從戒慎恐懼到習以為常，廠內員工與當地人通婚頻繁，地方餐廳及商家十分仰賴核三廠員工及眷屬的消費，每年機組大修更帶來數百個工作機會，「反核的聲音在別處很響亮，這裡卻很安靜」，台電的睦鄰回饋金也成地方經濟支柱，讓許多家庭受惠。

核安屢成政治人物「提款機」

熱中政治議題的恆春李姓居民說，核三廠也是政治人物的「提款機」，選前痛批核安、爭取回饋金提高，是不斷上演的選舉戲碼，「真要談延役，多數居民恐怕是不反對，只要安全有保障、回饋再加碼」。

核三廠除役後，二十五年的拆廠計畫即將展開，隨著五月十七日二號機停機，台灣將告別核電時代，恆春「三害」之一的核電廠，終將成為歷史，但它座落南灣的兩顆「圍阻體」，將是當地居民難以抹滅的記憶。

核三廠兩顆「圍阻體」，將是當地居民難以抹滅的記憶。（記者蔡宗憲攝）

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