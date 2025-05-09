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    台東電子看板貨櫃車 挨批無實效

    台東縣府耗資千萬打造的智能貨櫃舞台車長期停放在南京路，被質疑效果不彰且礙觀瞻。（記者黃明堂攝）

    台東縣府耗資千萬打造的智能貨櫃舞台車長期停放在南京路，被質疑效果不彰且礙觀瞻。（記者黃明堂攝）

    2025/05/09 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市南京路上長期停放一個長形貨櫃，這是縣府二○一八年花近千萬打造的「雲端智能變形金剛行動智慧舞台車」，在街頭進行LED宣傳政策，但宣傳效果不佳、設備易損壞，還被商家認為阻礙生意，議員張國洲要求報廢掉，但縣府說還不到報廢年限，但今天會先拖走，要進廠維修。

    仿變形金剛花千萬打造 今拖走維修

    變形金剛舞台車源自於台灣特有花車與舞台文化，仿大型貨櫃設計、製造，在車頂架設太陽能發電設施、搭配發電機供電給行動智慧舞台車使用，可智慧控制音響燈光設備，舞台伸展後可容納約卅人，每次移動須另雇貨車頭拖移。

    張國洲表示，行動舞台車沒有編列車頭及司機，根本就沒有下鄉過，長期放在南京路上，他多次在現場實測，根本沒看到民眾或遊客在看電子宣傳看板，擺在那裏形同大型障礙物，還遮蔽視線，影響附近商家生意，他建議若沒辦法改善，就將貨櫃車體報廢。

    張國洲還說，南京路是道路，停放的範圍在停車場，所有車輛都要繳停車費，這個貨櫃沒停在停車格，也沒繳費，是縣府帶頭違規停車，如果不必繳費，其它車輛是否都可以比照不繳？

    國計處長李素琴表示，使用多年難免電子設施會有老化的情形，目前尚未到報廢使用年限，因此已編列相關預算進行維修保養，今天就會先拖走，要進行維修。

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