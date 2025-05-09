二崙西瓜節明登場 萬斤西瓜「呷免驚」

2025/05/09 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕進入西瓜產季，雲林縣主要生產地二崙鄉正開始採收，今年因氣溫冷熱交替，產季晚約兩週，但品質和產量平穩，甜度上看十三度，鄉公所將於十日舉辦二崙西瓜節，提供上萬斤西瓜，讓民眾「呷免驚！」

甜度從十三度起跳 價格看俏

二崙鄉公所表示，鄉內種植西瓜主要集中在濁水溪流域，種植面積約五百公頃，今年初鋒面接連報到，西瓜的著果季節延後，四月起颳起南風增加著果時機，目前已進入西瓜產季。

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二崙鄉長鍾東榮表示，今年瓜果口感更為多汁脆甜，甜度從十三度起跳，價格看俏，十七至廿五台斤「中果」，平均每斤十二元起；廿五台斤「大果」，每斤更是十八至廿元起跳。

鍾東榮表示，為推廣二崙西瓜，十日週六將在二崙自強果菜市場舉辦二崙西瓜節，現場除有直售西瓜、美食文創市集，還有最令民眾期待和喜愛的「萬斤西瓜」免費試吃，已準備包括華寶、妙蘭、彥倫等品種西瓜，要讓與會民眾「呷通海」。

公所表示，當天還有今年度雲林縣西瓜評鑑三組冠軍西瓜拍賣競標，所得將全數捐給雲林縣內社福團體，還有「誰是西瓜王」秤重比賽、西瓜創意料理與公益DIY手作體驗，活動精采可期，歡迎大家前往參加。

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