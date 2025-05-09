高雄前鎮鎮東里長挺農民 送洋蔥義賣水蜜桃

前鎮區鎮東里長蔡川士（左）自掏腰包送洋蔥，幫蔥農行銷。（記者洪臣宏攝）

2025/05/09 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前鎮區鎮東里里長蔡川士昨天送洋蔥給里內各家戶，連續廿多年不中斷，還預告，十四日將幫那瑪夏果農義賣水蜜桃等農產品，希望讓農民一年來辛勞有所回報。

蔡川士今年向屏東縣車城鄉農會採購十噸洋蔥，每戶發放五斤。他說，去年受極端氣候影響，導致洋蔥歉收，雖然今年價格上揚三分之一，仍延續送洋蔥活動，幫當地蔥農行銷。

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談起送洋蔥緣由，蔡川士說，他的妻子是恆春人，有次返鄉途中看到沿途堆積如山的洋蔥，好奇下車詢問得知滯銷，因而決定大量採購洋蔥回饋家鄉，一送就是廿多年。

自八八風災後，蔡川士每年都幫那瑪夏桃農義賣水蜜桃，今年經聯繫，敲定十四日上午九點半在蔡川士服務處義賣。

那瑪夏水蜜桃公主曾麗蘭指出，三月間受到冰雹、連續大雨影響，第一期花被打落，產季因而延後，下週起將進入盛產期，正是享受水蜜桃最佳時機。

那瑪夏區公所表示，那瑪夏水蜜桃產季原本在四月底至五月底，今年受到氣候影響，產季預計在五月初至六月上旬，這次除了義賣水蜜桃，也將帶來那瑪夏龍鬚菜、南瓜、脆梅、咖啡、高山茶葉等農產品，歡迎採購。

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