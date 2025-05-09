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    高醫岡山醫院慶週年 20萬人次就診

    高醫岡山醫院開院屆滿週年，昨熱鬧舉辦院慶活動。（記者蘇福男攝）

    高醫岡山醫院開院屆滿週年，昨熱鬧舉辦院慶活動。（記者蘇福男攝）

    2025/05/09 05:30

    〔記者蘇福男、鮑建信／高雄報導〕高醫岡山醫院昨開院屆滿一週年，院長黃炫迪表示，一年來門診量累計破廿萬人次，目前每天平均門診量超過一千人次，九成患者來自北高雄地區，成為北高雄民眾健康堡壘。

    北高雄長期醫療資源匱乏，造成發展瓶頸，高醫向高捷公司租地，歷經十年籌備，在原南岡山站（已更名「岡山高醫站」）旁建造岡山醫院，醫院二樓有天橋與捷運站連結，民眾不必出站就可直通醫院。家住楠梓區的楊小姐說，高醫岡山醫院交通方便，不僅醫療設備新穎，醫護人員都具備醫學中心的水準，長輩都肯定就醫經驗，希望能開設更多科別。

    高醫岡山醫院昨天熱鬧慶祝開院週年，包括前立法院長王金平、健保署組長林淑華、高醫大董事長陳建志、高醫大副校長林志隆等人都出席。

    黃炫迪表示，婦產和小兒科是當初設院的重點，提供廿四小時兒科醫療，讓家長不再因小孩半夜生病疲於奔命，SDR產房也提供產婦更舒適的產程，目前婦產及小兒科每月都各有二千多人次就診，將招募更多醫師加入團隊。

    此外，國軍高雄總醫院岡山、左營分院醫師被控集體貪瀆弊案，高雄高分院更審昨天宣判，僅岡山分院中校臨床藥事科主任杜政璋被判刑五年二月，其餘上校鍾立民等十三名被告，因不具備公務員身分，全部改判無罪，可上訴。

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