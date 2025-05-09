高雄珍稀保育類黃鸝133隻 全國最多

高雄黃鸝族群數量達一三三隻，八年成長為七倍。（高雄鳥會提供）

2025/05/09 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕珍貴稀有保育鳥類黃鸝全國一度僅存三百隻，高雄市人均公園綠地面積六都最大，高雄鳥會最新調查黃鸝族群數量達一三三隻，不但挺過去年風災，族群八年來成長為七倍，再創歷年新高紀錄，是全國數量最多城市，中華民國野鳥學會稱讚高雄是「黃鸝之都」。

黃鸝因天然、人為威脅，致族群銳減稀少，高雄鳥會每年普查族群數量，二○一七年平均數量十九隻，族群逐年穩定成長，今年已達一三三隻，八年成長為七倍，令人振奮。

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高雄人均公園綠地面積六都最大，去年山陀兒等四個颱風侵襲重創高雄，造成大量樹木倒塌，黃鸝是公園綠地指標鳥種，所幸避開繁殖季，對族群影響不大，數量穩定成長，今年再創新高；中華民國野鳥學會近日南下鳳山進行鳥類調查，所到公園可見黃鸝現蹤聆聽美聲，稱讚高雄是「黃鸝之都」。

鳥會分析以鳳山區發現三十五隻最多，是高雄擁有最多公園的行政區，還有衛武營都會公園等大面積綠地，其次是鳥松區三十一隻，以澄清湖風景區為指標，還有左營區蓮池潭周邊等，大寮區如鳳凰山等，吸引黃鸝棲息與繁殖。

鳥會也於大寮山頂國小繫放黃鸝幼鳥，已連續二年多於鳥松國小築巢繁殖；高雄大學也是黃鸝棲地，與鳥會簽署保育聯盟，以校園為研究保育基地，一起守護黃鸝生態。

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