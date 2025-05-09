高雄校園「班班有大屏」 陳其邁允1年內完成

高市投入5億元提升全市校園數位學習環境，明年底前，將建置5000台大型觸控顯示器教室。 （記者黃良傑攝）

2025/05/09 05:30

〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕高市校園僅約四成教室設有大型觸控顯示器（大型屏幕），在六都屬後段班，市府將啟動班班有大屏計畫，預計明年四月前讓每個教室都建置大屏。

目前建置約44％ 六都後段班

市議員黃柏霖本會期全力爭取市府電腦更新、校園大屏普及化，強調智慧城市是未來趨勢，校園學習工具應該更完備。他提到日前偶然間得知不少校園欠缺大型屏幕，全高雄校園普及率只有四成四，在六都中屬於後段班，原因是教育局要求學校、市府出資比例各半，依原先規劃每兩年建置一次大屏，今年底前只會再新增九百卅間教室。

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黃柏霖︰逾4千教室還未設置

黃柏霖表示，教育不能等，目前高雄逾四千個班級缺大屏，超過十萬名學生無法使用，若未加速建置，對孩子、老師都非常不公平，市府應將智慧教室視為施政優先事項，整合資源、縮短城鄉數位落差。

市長陳其邁答詢表示，已要求教育局啟動班班有大屏計畫，由副市長林欽榮負責整合，盡最大能力在一年內完成，原則上是明年四月完成，如果條件許可就會加快腳步。

教育局︰投入5億 加速升級

教育局進一步說明指出，為加速數位學習環境普及，強化學生學習動能，將投入五億元經費，分階段全面完成市轄公立高中職、國中小，以及特殊教育學校所有普通教室的大型觸控顯示器建置，打造兼具互動教學與多媒體學習功能的智慧教室，盡速完成全市三級學校教室設備升級。

教育局指出，預計將再建置五千台大型觸控顯示器，具備高畫質、多點觸控與教學資源整合功能，可以大幅提升課堂互動性與學生參與度，同時也能便利教師操作，並強化教材呈現的多樣性。

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