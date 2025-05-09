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    高雄肥胖率6都最高 陳其邁︰推健康促進計畫

    瘦身逾卅公斤的高市議員鄭孟洳點名高雄肥胖率六都第一，市府應正視並積極因應。（翻攝議會官網）

    瘦身逾卅公斤的高市議員鄭孟洳點名高雄肥胖率六都第一，市府應正視並積極因應。（翻攝議會官網）

    2025/05/09 05:30

    肥胖人口比例達41.3％ 牽涉城市競爭力 鄭孟洳要求重視

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市肥胖率超過四成，為六都第一，瘦身逾卅公斤的民進黨籍市議員鄭孟洳認為這不只關係個人，也牽動城市發展，要求市府正視；市長陳其邁答詢時坦言「不光彩」，會請衛生局統籌擬定健康促進計畫。

    24區肥胖率 超過全台平均值

    鄭孟洳昨質詢時引述體育署調查，高市肥胖人口比例高達四十一．三％，六都最高，卅八個行政區中有廿四區的肥胖率超過全台平均值的廿五．五％，其中桃源區肥胖率更達六十二．九％最高，那瑪夏肥胖率五十七％、茂林四十七％。

    鄭孟洳以自身減重逾卅公斤為例，簡述瘦身後的好處、以及維持不再增重的方式，並強調這不只關係個人健康，也牽涉城市競爭力、城市發展，政府必須重視。

    鄭︰各局處整合推動計畫

    她進一步提醒衛生局推動的營養諮詢站計畫服務人次過少，並點名觀光局的美食活動、運發局的運動中心、教育局的學童宣導，甚至交通面向中的行人比例，許多機制都應該考量到減重方案，全面推動健康計畫。

    有醫事背景的市長陳其邁答覆說，高雄肥胖比例六都最高的數據並不光彩，原縣區的肥胖情況又比原市區明顯，分析肥胖原因除了體質、生活習慣、飲食等層面，也有人口、地理等面向需考量。

    陳其邁表示，賴清德總統致力推動健康台灣計畫，他也會請衛生局擬定促進健康及保持良好體適能計畫，整合各局處相關措施與機制，從偏鄉到都會，全方位落實健康政策，打造真正讓市民動起來、瘦下來的健康城市。

    從台北移居高雄的黃先生說，雙北多數人出門仰賴捷運和公車，要頻繁走路及站立，相對的，高雄人愛騎機車，連倒垃圾也騎機車，加上人行環境不友善，幾乎很少走路運動。

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