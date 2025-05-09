禁售菸品給未滿20歲 桃市府將喬裝測試

桃園市衛生局展開為期6個月的喬裝購菸測試專案，查緝菸品販賣場所是否將菸品賣給未滿20歲年輕人。（衛生局提供）

2025/05/09 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕菸害防制法雖然於前年三月修法，菸品禁售年齡從十八歲提高至廿歲，但坊間未滿廿歲年輕人仍可輕易購菸；為此衛生局配合國民健康署政策，五月起啟動為期六個月的喬裝購菸測試專案，並以一般商店為重點輔導對象，如違反規定供應菸品予未滿廿歲者，最高可處廿五萬元罰鍰。

衛生局副局長余依靜表示，桃園市政府衛生局去年調查販賣菸場所合格率依序為連鎖便利商店九十四．三％、連鎖超市賣場九十四％、檳榔攤八十七％、一般商店七十三％，整體合格率為八十三％，由於一般商店去年合格率較前年呈下降趨勢，已列為本年度重點輔導對象。

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余依靜指出，喬裝購菸測試專案，主要是測試各類販菸場所面對疑似青少年購買菸品者，是否主動查驗年齡與身份證明，或直接拒絕販售；由於部分販賣菸場所因尖峰時段業務繁忙，店員較易忽略查核程序，降低對青少年購菸警覺心，加上不清楚禁售年齡十八歲提高至廿歲所致；因此衛生局要求業者應加強第一線員工教育訓練，落實「問年齡、出示證明、告知法令」的販菸三步驟，共同防範青少年取得菸品，攜手守護青少年健康。

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