大溪環湖路 10萬株金針花開

母親節賞母親花！大溪石門水庫環湖路二段旁，10萬株金針花開了。（記者李容萍攝）

2025/05/09 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕金針花被譽為東方的母親花、忘憂草，大溪區百吉休閒農業發展協會攜手市府農業局，在石門水庫環湖路二段旁，栽種十萬株金針花田，且研發五個食用品種，是全市首座金針花主題園區，近日陸續盛開，花期到六月底。

百吉休閒農業發展協會執行長黃國明表示，金針花是母親花，也是「一日花」，早上開花，晚上就閉合起來，壽命僅一天，隔日由同株其他花苞接力開花；園區入口處展示十五個品種，透過講解增加遊客了解金針花的花語意義。

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復興繡球金針農遊趣 明上午開幕

農業局長陳冠義說，「二○二五花現台七—繡球金針農遊趣」明天上午在復興區枕頭山魅力商圈第二停車場開幕，十一日變裝大賽；廿四日安排芳香臘片DIY體驗，「枕頭山購樂趣」購買特色伴手禮即可抽獎；廿五日與三民社區合推「復興好竹藝．啡茶不可」，讓遊客體驗山城風情。目前繡球花開約三成。

活動期間假日，枕頭山商圈實施交管，提供免費接駁專車，紅線為慈湖停車場、溪坪公車站（樂灣糧倉）、百吉休區遊客中心；綠線為仁愛停車場、介壽國中停車場、葉家千金轉運站、九天淨心農場、花開了休閒農園、百吉休區遊客中心；園區內藍線為葉家千金轉運站、祿客農莊。

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