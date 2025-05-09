為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大溪環湖路 10萬株金針花開

    母親節賞母親花！大溪石門水庫環湖路二段旁，10萬株金針花開了。（記者李容萍攝）

    母親節賞母親花！大溪石門水庫環湖路二段旁，10萬株金針花開了。（記者李容萍攝）

    2025/05/09 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕金針花被譽為東方的母親花、忘憂草，大溪區百吉休閒農業發展協會攜手市府農業局，在石門水庫環湖路二段旁，栽種十萬株金針花田，且研發五個食用品種，是全市首座金針花主題園區，近日陸續盛開，花期到六月底。

    百吉休閒農業發展協會執行長黃國明表示，金針花是母親花，也是「一日花」，早上開花，晚上就閉合起來，壽命僅一天，隔日由同株其他花苞接力開花；園區入口處展示十五個品種，透過講解增加遊客了解金針花的花語意義。

    復興繡球金針農遊趣 明上午開幕

    農業局長陳冠義說，「二○二五花現台七—繡球金針農遊趣」明天上午在復興區枕頭山魅力商圈第二停車場開幕，十一日變裝大賽；廿四日安排芳香臘片DIY體驗，「枕頭山購樂趣」購買特色伴手禮即可抽獎；廿五日與三民社區合推「復興好竹藝．啡茶不可」，讓遊客體驗山城風情。目前繡球花開約三成。

    活動期間假日，枕頭山商圈實施交管，提供免費接駁專車，紅線為慈湖停車場、溪坪公車站（樂灣糧倉）、百吉休區遊客中心；綠線為仁愛停車場、介壽國中停車場、葉家千金轉運站、九天淨心農場、花開了休閒農園、百吉休區遊客中心；園區內藍線為葉家千金轉運站、祿客農莊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播