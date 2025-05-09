桃園市民卡App元月上線 下載人數僅6萬

市民卡App雖然推出多項活動，但多位議員批整合不足、沒有付款功能。（桃市府提供）

2025/05/09 05:30

議員指使用不便 市府允優化

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市市民卡App於一月上線，多位議員昨在議會定期會智慧城鄉發展委員會工作報告時，質詢直指功能整合不足，其中，議員陳雅倫認為市民卡App導至各局處的網站或App後，還要下載局處的App，包含公車、垃圾車的系統，才能使用，非常不便，市府既然成立智發會，就應整合所有功能，否則徒增民眾困擾；智發會主委廖修武答詢說，將優化介面讓民眾更方便查詢及使用。

議員謝美英質疑，市民卡實體卡發卡量達二百萬張，市民卡App一月十七日起開放下載，至今註冊人數才破六萬人，下載率僅三％，推廣效果太低；對此，廖說，未來會結合市府大型活動，例如台灣燈會等，鼓勵民眾下載市民卡App。

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功能整合不足 無法搭公車

議員張曉昀質疑，新版App雖能綁定市民卡，卻不能直接付款，不能像其他縣市一樣嗶卡搭公車，希望實體卡轉數位虛擬卡時，能夠有完整支付功能。

實體卡儲值 App無法即時顯現

議員錢龍表示，民眾完成市民卡實體卡儲值後，在App儲值金餘額竟在兩個工作天後仍未看到金額增加，更新速度太慢，若有民眾遭盜刷，會造成停卡作業有延誤。

廖修武回應，由於市府無法經營金融業務，所以不能使用市民卡App付款，但民眾仍可使用與市府合作的行動支付付款；另，民眾到超商儲值，超商彙整資料給悠遊卡公司，悠遊卡公司再提供給市府，才造成App系統無法即時顯示，會和悠遊卡公司溝通加速資料傳送。

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