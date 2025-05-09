放流水種出碳吉米 產量多5%

重塑、翻轉污水形象，桃園市以放流水種出「碳吉米」，取台語「賺錢」的諧音。 （水務局提供）

2025/05/09 05:30

記者鄭淑婷／專題報導

重塑、翻轉污水形象，經處理後的放流水，也可以是農業灌溉的好幫手，桃園市以放流水種出「碳吉米」，名稱取自台語諧音「賺錢」，農友有水可注入田間，不用擔心乾旱發生，經實際種植比較，以放流水灌溉的稻米產量，較河川水多了五％以上。

桃園市每天有逾八萬噸生活污水處理到放流水標準，市府水務局除了放流河川，過去常用在花圃澆灌、沖廁所及地面清洗等，但用途及用量有限，更有載運成本考量。

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不用擔心乾旱時水源不足

水務局前年選在楊梅水資源回收中心附近，與農友合作以放流水灌溉，因稻作對水的需求量較大，放流水則透過管線放流，從起初三．四公頃的示範田，今年擴大到廿八公頃，每日穩定供應七千噸放流水，稻農不用擔心遇到乾旱時水源不足的問題，將持續推廣更多農地使用放流水於灌溉。

水務局綜合企劃科長何積忠表示，原本農友對引入放流水有疑慮，但楊梅水資中心處理的都是生活污水，並無工業污水，栽種過程也發現放流水中的氨氮、磷，可作為化學肥料的替代來源，減少過度施肥問題。

何說，經「實驗組」與「對照組」比較，以放流水灌溉的田地，相較於河川水，發現稻作倒伏較少且產量增加，產出的稻米經檢測也符合衛生福利部食品藥物管理署食品中污染物質及毒素衛生標準。

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