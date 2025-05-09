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    龜山文青污水廠開咖啡廳 可遠眺台北成景點

    黑水號咖啡廳座落於龜山區文青水園水資源回收中心內，絕美的建築與視野成了桃園隱藏版景點。（水務局提供）

    黑水號咖啡廳座落於龜山區文青水園水資源回收中心內，絕美的建築與視野成了桃園隱藏版景點。（水務局提供）

    2025/05/09 05:30

    市府在管理中心二樓 引進民間企業打造

    記者鄭淑婷／專題報導

    桃園市十二座污水處理廠當中，位於龜山區的文青水園水資源回收中心，有著全國首座開在污水廠區的咖啡廳，名為「黑水」，為「污水」的台語諧音，廠區高處視野遼闊，可遠眺台北一○一，為市境看夜景勝地之一，也是鄰避設施成為打卡景點的代表性場所。

    市府水務局污水企劃工程科長卓岳弘表示，污水廠被人視為嫌惡設施之一，為翻轉刻板印象，市府二○二一年在文青水園管理中心二樓，引進民間企業打造黑水咖啡廳，營業時間上午十一點到晚上七點，販售咖啡、甜點、簡餐等，在都市水泥叢林裡提供另類的休憩空間。

    林口台地景觀台 視野遼闊

    文青水園的環形建築景觀，呼應「莫比斯環」的設計概念，簡潔、獨特的弧面牆造型，象徵水資源循環永續，啟用時有「全國最美的水資源回收中心」稱譽。

    吸引部落客、網美造訪

    走訪文青水園及黑水咖啡廳，白天好天氣陽光灑落，太陽下山後搭配燈光效果，可仰望星空、俯瞰台北盆地及台北一○一夜景，是林口台地的景觀台，園區植栽山櫻花、流蘇等季節性輪替開花的樹種，吸引部落客、網美造訪，成為隱藏版的打卡景點。

    與黑水咖啡廳相似的是，台中市新光水資源回收中心在二○二二年，於管理大樓一樓開設「新光黑水號咖啡廳」，也讓鄰避成為鄰聚。

    至於桃園市會不會有第二座黑水咖啡廳？卓岳弘說，文青水園的建築、地理位置俱佳，其他水資中心仍在評估可行性；龜山區民葉先生表示，很訝異住家附近污水廠竟然藏著咖啡廳，一開始是朋友約到這裡小聚，聽到地址是污水廠，還以為搞錯了，去了才發現整體蠻美的，也是他生平第一次進到污水廠範圍。

    黑水號咖啡廳座落於龜山區文青水園水資源回收中心內，絕美的建築與視野成了桃園隱藏版景點。（水務局提供）

    黑水號咖啡廳座落於龜山區文青水園水資源回收中心內，絕美的建築與視野成了桃園隱藏版景點。（水務局提供）

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