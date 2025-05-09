為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台南》走讀3路線 達人帶訪府城舊城垣

    大南門城的刺竹藝術裝置。（記者洪瑞琴攝）

    大南門城的刺竹藝術裝置。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/09 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南人的日常，每天騎車經過、腳踩的路底下，都曾是城垣遺跡？南市文化局今天推出「府城城垣三○○年」系列活動，包括七場主題講座與三場走讀導覽，歡迎大家走訪府城愛台南。

    此外，艸非火策展團隊在大南門公園設置大型充氣裝置藝術《箣竹。牽牽手圍城》，以「刺竹」為意象，結合「手牽手」的團結概念，呈現今天「五九圍城」牽手護城活動歷史意義。

    走讀導覽有三條不同類型路線，來場時空變遷下的歷史踏查與文化反思的文資教育旅程。「探訪東門城」從東區勝利國小出發，途經東門城，最後抵達東門巴克禮紀念教會；「細說往昔話台南」將帶領民眾從大南門出發，穿梭於南門的歷史城牆與信仰空間；「鹽水城的前世今生」則是帶領大家走讀鹽水老街，重返月津港過往的商業榮光與生活軌跡。

    主題講座邀請文史工作者、導覽老師以及專家學者，他們有些曾生長在兌悅門旁的老古石街、在五條港邊、稻米集散地米街，從小看著店家做生意；有些則是在城外的原民聚落，用自身的經驗、部落耆老流傳的故事，從城內、城外不同觀點，分享他們與城垣間的小故事。詳詢「藝遊台南」粉專。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播