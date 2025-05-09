《台南》走讀3路線 達人帶訪府城舊城垣

大南門城的刺竹藝術裝置。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/09 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南人的日常，每天騎車經過、腳踩的路底下，都曾是城垣遺跡？南市文化局今天推出「府城城垣三○○年」系列活動，包括七場主題講座與三場走讀導覽，歡迎大家走訪府城愛台南。

此外，艸非火策展團隊在大南門公園設置大型充氣裝置藝術《箣竹。牽牽手圍城》，以「刺竹」為意象，結合「手牽手」的團結概念，呈現今天「五九圍城」牽手護城活動歷史意義。

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走讀導覽有三條不同類型路線，來場時空變遷下的歷史踏查與文化反思的文資教育旅程。「探訪東門城」從東區勝利國小出發，途經東門城，最後抵達東門巴克禮紀念教會；「細說往昔話台南」將帶領民眾從大南門出發，穿梭於南門的歷史城牆與信仰空間；「鹽水城的前世今生」則是帶領大家走讀鹽水老街，重返月津港過往的商業榮光與生活軌跡。

主題講座邀請文史工作者、導覽老師以及專家學者，他們有些曾生長在兌悅門旁的老古石街、在五條港邊、稻米集散地米街，從小看著店家做生意；有些則是在城外的原民聚落，用自身的經驗、部落耆老流傳的故事，從城內、城外不同觀點，分享他們與城垣間的小故事。詳詢「藝遊台南」粉專。

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