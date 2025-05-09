《台南》永康車站北側市地重劃 19日辦說明會

台鐵永康車站北側產業專用區市地重劃區案，預計六月辦理查估補償作業，十一月市地重劃工程開工、二○二八年完工，蔦松二街將拓寬為廿米道路。（記者劉婉君攝）

2025/05/09 05:30

〔記者劉婉君／永康報導〕台鐵永康車站北側產業專用區市地重劃區案，計畫書已於六日公告，地政局將於十九日召開二場說明會，向地主說明相關計畫內容，預計六月展開查估補償作業，工程十一月開工、二○二八年完工。

因應永康區產業發展及工業區轉型，永康車站北側市地重劃區開發總面積為十一．五公頃，其中，產業專用區佔六．八公頃，公設用地四．七公頃，完成後將提供產業研發服務、工商服務、運輸倉儲及交通轉運，以產業發展及相關設施等三級產業為主。

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公共設施部分將設置二座滯洪池，滯洪量體總計可達四五四五立方公尺，以提升區域防洪能力；蔦松二街也將由目前的十五米拓寬為廿米道路，紓解當地尖鋒時段交通壅塞情形。

另外，因該重劃區鄰近國道一號永康交流道與縱貫鐵路，將設置綠地及廣場用地，避免影響國道與鐵道使用，因應未來停車需求，增設○．五六公頃的廣停用地。

市地重劃計畫書說明會預計十九日在永康區鹽行鹽興里社教文化會館舉行，上午及下午各辦一場。地政局長陳淑美表示，會中將向地主詳細說明計畫書及相關重劃內容，期透過市地重劃，將區內老舊廠房及設備拆遷，從甲種工業區轉型成為產業專用區，為永康產業轉型與發展注入強心針。

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