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    《台南》南鐵綠園道 民代促轉化成線型公園

    南鐵地下化後，南市議員李宗霖促工務局拋開舊思維，讓舊鐵道轉化成穿越都市的線型公園。 （記者蔡文居攝）

    南鐵地下化後，南市議員李宗霖促工務局拋開舊思維，讓舊鐵道轉化成穿越都市的線型公園。 （記者蔡文居攝）

    2025/05/09 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南鐵路地下化全長八．二三公里，未來南鐵地下化後，南市府規劃路面做為綠園道，目前已發包進行工程設計，南市議員李宗霖昨天質詢，要求工務局拋開舊思維，讓車道最小化，綠帶與公共空間最大化，如果可行甚至全線成為只供單車、人行步道及綠地空間，徹底翻轉台南，讓舊鐵道轉化成穿越都市的線型公園。

    籲車道最小化、綠帶公共空間最大化

    對於南鐵綠園道變成線型公園，成為友善的人行空間，未來市民可從生產路一路騎單車或步行到台南火車站，工務局長陳世仁表示，身為市民，希望未來可以如此，目前全案已發包正進行工程設計，後續會再開說明會聽取地方的意見。

    李宗霖表示，日前舉辦的南鐵綠園道公共論壇，現任國土署署長、前台南市都發局長吳欣修直言，工務局態度保守，應該要從鐵路地下化開工時，就不斷的提案，並且要「大膽」一點。吳欣修更舉紐約的高線公園、德國的斯圖加特、日本的大阪梅田三個案例作為參考，三者分別代表舊鐵道轉化成穿越都市的線型公園、整個車站周邊交通的重新解構、TOD的都市複合機能。這些都值得工務局納入參考研究。

    工務局將開說明會聽取地方意見

    李宗霖要求，工務局應具前瞻且大膽的思維，並參考國外案例，最重要的是，讓車道最小化，綠帶與公共空間最大化，並納入公民參與，推動產官學共同合作。工務局必須要從公共空間思考，包含後續捷運工程、建構自行車道，進而重塑東區，甚至整個市中心的交通。此外，園道工程也不能只有公園和植栽，必須把更多公共空間納入。

    市議員陳怡珍表示，當地學校如聖功女中已表達關切，盼未來綠園道設計須兼顧學生通行安全，例如盲道與綠帶之間的緩衝設計不可忽略，應避免形成新的安全死角。

    陳世仁說，希望有多一點地方聲音加入討論，比較多的綠廊是好的，但也要考慮某些族群的使用需求。對於車道最小化，綠帶與公共空間最大化，工務局目前也朝這方向努力。

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