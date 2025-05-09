《花蓮》男師涉性侵女師 東華：性平法辦理

2025/05/09 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮國立東華大學一名國已婚男教授L，被爆前年八月涉兩度性侵另一名女教授，還被說成「怎麼像死魚」，經女老師申訴，校方性平委員會調查後卻認定「不成立」，去年已被檢方依強制性交罪起訴。對此校方強調，尊重女方提行政救濟，強調學校不會偏袒任何一方，會按照教育部規定辦理。

東華大學校長徐輝明說，兩名老師分別在不同的學院工作，工作環境原就有分開，而從事發至今校方召開過多次性平會議，開會時間及文件均有密件存檔，尚無法公開。校方尊重當事人不服調查結果，提出法律救濟，最近女師再度依「性別平等工作法」提報學校召開性平會議，校方受理中，強調會依教育部相關規定辦理。

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有學生上月在Dcard論壇貼文，強調對學校的性平案件處理態度「極度失望」，無法真正保障受害者，無法接受檢方都起訴了，學校卻仍繼續忽視拖延、刁難身心受創的被害人，被害老師因為害怕在校內遇到對方，不得不隱藏自己，如學校不能正視此事，如何讓學生在校安心上課？

受害女師則是感歎「僵化的制度起不了作用」，女老師說，目前訴訟都交給司法，細節不便公開，只是希望學校能夠處理狼師，維護她及其他人安全。

起訴書指出，男教授L與被害女教授因計畫合作寫論文，L男前年十月晚上到被害人住處討論論文，藉機訴苦「婚姻不幸、老婆性冷感」求摟抱女方遭拒，隔週男教授再度藉論文討論機會竟被L教授性侵。檢方調查認為男方在女方未合意仍強迫性交，雙方接觸情況也不像交往熱戀中，因此依強制性交罪起訴男教授。

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