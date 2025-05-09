花縣社福館補強 館內單位暫時遷出

花蓮縣社會福利館將辦理耐震補強工程，工期約需2年。（記者花孟璟攝）

2025/05/09 05:30

耐震、安置工作停擺5年 議員批很扯

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣社會福利館因耐震評估後發現需要結構補強，近期內將啟動弱層補強工程，但工程期間館內服務的十餘個社福單位得暫時遷出，其中花蓮市公托家園一度傳出會停辦撤掉，引發家長關切陳情。縣府社會處表示，動工期間公托家園已確定要遷到明恥國小，請家長放心。

公托家園遷到明恥國小繼續收托

縣議員楊華美說，上週接獲家長及老師陳情，家長訊息是公托家園會收掉、將「就地解散」，縣府也沒提前跟家長說明造成恐慌，經向社會處要求，六日晚間才舉辦家長說明會。

請繼續往下閱讀...

其他單位安置地點近期公布

楊華美批評，由於七年前曾經歷○二○六地震，縣府早在五年前的二○二○年委託花蓮縣建築師公會辦理花蓮縣社會福利館的耐震評估，結果是耐震係數不夠，建議須實施補強工程，但五年一轉眼就過去，耐震工程卻尚未開始，各單位的安置也早就可以安排妥當，卻沒有早點做好安置規劃，「實在很扯」。

縣府社會處表示，花蓮縣社會福利館的耐震工程是在二○二三年七月向衛福部社會與家庭署爭取「社會福利公營造物補助計畫」，經費來源是公益彩券回饋金，獲核定一七○八萬九千元，總經費約為八千萬元，目前仍在細部設計階段，工程標尚未招標，至於各機構安置也有多個方案同時進行討論中。

還在設計階段 預計施工兩年

社會處表示，扣除公托家園今年暑假畢業的學生，尚未畢業的兩歲以下、兩歲到三歲小朋友共有十三人，強調公托家園會持續收托，師資也維持住，在弱層補強工程期間將暫遷到花蓮市明恥國小附設幼兒園，而整修工程預計施工兩年至二○二七年，屆時公托家園會回到原處；其餘包括輔具中心、實物銀行、親子館、長照管理中心等都是辦公單位，將會在近期內公布安置地點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法