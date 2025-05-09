宜蘭童玩、藝穗節 招逾300名工讀生

宜蘭今年國際童玩藝術節，主辦單位預計招募263名工讀生及25名隨隊人員。圖為去年童玩節。（檔案照，記者王峻祺攝）

2025/05/09 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭今年暑期國際童玩藝術節及羅東藝穗節二大盛事，相關活動資訊陸續曝光，為因應龐大遊客潮及節目內容，主辦單位公開招募短期工作人員，童玩節預計招募二六三名工讀生及廿五名隨隊人員，藝穗節則要五十人，即日起受理線上報名。

線上報名 外語隨隊須再寄紙本資料

二○二五宜蘭國際童玩藝術節「童心無限 童玩三○」，七月五日至八月十七日，將在冬山河親水公園舉行，每天開園時間上午九點至晚上九點；今年將推出「星光票」，票價只要一百元，每天下午六點至七點現場售票。

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縣府表示，民眾可避開夏日白天酷熱，夜間在園區欣賞世界各國民俗團隊表演、全區遊藝踩街以及夢幻水舞燈光秀等，因應龐大人潮，今年預計招募二六三名短期工作人員及廿五名隨隊人員，即日起至五月廿五日止受理報名。

縣府指出，短期人員共分水域遊戲、空域遊戲、行政、票務、演出、停車、環境、船務、親子館、媒宣及宿舍等十一組別；另招募具備外語能力的專業隨隊人員，擔任外國表演團隊的隨行翻譯。報名採網路方式，外語隨隊須再寄送紙本資料，面試訂六月八日，詳情可至縣府文化局官網查詢。

羅東藝穗節將於七月十二日至八月三日登場，羅東鎮公所將招募五十名工讀生，分為媒宣、活動、市集與機動共四組，即日起開放網路報名，預計五月廿四日面試，簡章可至羅東觀光旅遊網下載。

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