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    《台中》環保局採購裝備無標示 違商標法

    市議員王立任（中）批環保局採購雨衣無標示，現場拉拉鏈拉頭竟斷裂。（記者蘇金鳳攝）

    市議員王立任（中）批環保局採購雨衣無標示，現場拉拉鏈拉頭竟斷裂。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/09 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕日前民進黨議會黨團召開記者會，指控環保局買給清潔隊員的雨衣等裝備是中國製，昨天民進黨多位議員再度質疑，環保局所採購的裝備違反《商品標示法》，未在雨衣等商品本體、外包裝或說明書上標示相關資訊；議員王立任現場展示雨衣時，拉鏈拉頭還當場斷裂，他痛批品質有問題，要求立即退回，副市長鄭照新則說，採購時可能思慮不夠成熟，要檢討改善。

    議員王立任、黃守達及張玉嬿指出，公共工程委員會訂頒的《財物採購契約範本》規定，廠商不得違反商標法，環保局此次採購雨衣等裝備，都未有明確的標示，皆不符合商品標示法。

    王立任表示，通常招標文件中會詳細載明標示產地，例如國產或進口、原料組成、符合特定規格例如MIT（台灣製造）標章等，此批裝備無任何標示，已違反規定，他要求環保局應立即退回所有不合格裝備，依契約依法辦理，並全面檢討採購程序，提供合格、耐用、安全的裝備給清潔員。

    環局︰責請廠商履約責任

    環保局表示，此次採購品無商品標示，依約將責請廠商履約責任，嚴格把關品質。

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