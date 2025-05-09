《台中》羅廷瑋的老師 指羅欠賴佳微真誠道歉

2025/05/09 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前台中市議員賴佳微，近日在社群發文透露，自己議員任內受到身心上的傷害，對政治產生恐懼，所以沒有再參選的想法，發文後外界直指傷害賴的人，是罷免二階連署「法定門檻」達成率逾一六九％的國民黨立委羅廷瑋，羅廷瑋大學老師吳政峰也私訊賴，指羅欠她「一個真心誠意的道歉！」、「讓人民透過罷免，評價他這幾年來的作為」。

賴之前連任4屆議員 曾控羅性騷

對此，羅廷瑋未回應媒體詢問，但他在臉書回應「面對謠言我們不畏戰，法院判決對方有罪」。

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國立勤益科技大學資訊管理系兼任助理教授吳政峰，近日見賴佳微臉書發文後私訊她，吳政峰表示，自己與羅漸行漸遠原因之一，就是羅在議員期間，對賴佳微造成身心傷害，他認為羅「做的過分了！」羅卻認為，一旦道歉就是落入「側翼」的陷阱與圈套，後續的攻擊會更加猛烈。

吳政峰說，身為曾經協助過他（羅廷瑋）的老師，自己難辭其咎，羅廷瑋造成的問題，「讓人民透過罷免，評價他這幾年來的作為，也是民主的真諦」。

賴佳微曾連任四屆議員，二○一九年前後與羅廷瑋有多起議事衝突，賴佳微指控羅廷瑋性騷擾，但不起訴或不成立；後來賴佳微身心狀況欠佳，在臉書發文抒發情緒，羅廷瑋控告賴佳微恐嚇危害安全罪，台中地方法院判處賴徒刑四月，可易科罰金。

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