《台中》文山焚化爐30年 改建龜速仍招標中

台中市文山焚化爐已使用30年，議員質疑7年前就規劃汰舊換新，市長盧秀燕接手6年半，迄今只等到「上網招標中」。（中市府提供）

2025/05/09 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市有文山、后里、烏日三座焚化爐，多名台中市議員質疑三大焚化爐均已使用逾廿年，其中「全國第二老」的文山焚化爐啟用卅年，早在七年前就規劃汰舊換新，台中市長盧秀燕接手六年半，迄今只等到「上網招標中」，議員質疑盧只會「騙空氣票」；環保局長陳宏益說，若招標順利，可望八、九月選出最優廠商，目標是年底前動工。

市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人關心台中市文山焚化爐已使用卅年，后里焚化爐啟用廿五年，烏日焚化爐啟用廿一年，均屆汰舊換新，地方卻苦等不到市府確切改建期程。

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全國第二老 7年前就規劃汰換

陳淑華指出，文山焚化爐是僅次於內湖焚化爐的全國第二老焚化爐，市府早在七年多前就規劃汰舊換新，但盧秀燕改建「龜速」，上任六年半迄今只「上網招標中」，另兩座焚化爐更遙遙無期，只會「騙空氣票」，罔顧周遭居民空品及健康。

陳雅惠與張芬郁也質疑，文山焚化爐新建零進度，全市垃圾壓力轉至大里掩埋場，導致大里場去化年限推延到二○四二年，對大里人不盡公平；陳俞融也說，中市去年垃圾進廠量七十四萬餘公噸，每日焚化量短差約二○八公噸，垃圾處理量已不堪負荷，市府卻放任改善計畫一延再延。

環保局︰8、9月選出最優廠商

陳宏益指出，文山焚化廠汰舊換新促參案招商文件已上網，最快八、九月產生最優廠商議約，目標年底前動工；后里焚化廠汰舊換新促參案四月十七日已辦理政策公告，目前徵求民間廠商提出可行性評估報告；烏日焚化廠因操作營運情況良好，續採委託操作營運。

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