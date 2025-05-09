為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台中》文山焚化爐30年 改建龜速仍招標中

    台中市文山焚化爐已使用30年，議員質疑7年前就規劃汰舊換新，市長盧秀燕接手6年半，迄今只等到「上網招標中」。（中市府提供）

    台中市文山焚化爐已使用30年，議員質疑7年前就規劃汰舊換新，市長盧秀燕接手6年半，迄今只等到「上網招標中」。（中市府提供）

    2025/05/09 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市有文山、后里、烏日三座焚化爐，多名台中市議員質疑三大焚化爐均已使用逾廿年，其中「全國第二老」的文山焚化爐啟用卅年，早在七年前就規劃汰舊換新，台中市長盧秀燕接手六年半，迄今只等到「上網招標中」，議員質疑盧只會「騙空氣票」；環保局長陳宏益說，若招標順利，可望八、九月選出最優廠商，目標是年底前動工。

    市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人關心台中市文山焚化爐已使用卅年，后里焚化爐啟用廿五年，烏日焚化爐啟用廿一年，均屆汰舊換新，地方卻苦等不到市府確切改建期程。

    全國第二老 7年前就規劃汰換

    陳淑華指出，文山焚化爐是僅次於內湖焚化爐的全國第二老焚化爐，市府早在七年多前就規劃汰舊換新，但盧秀燕改建「龜速」，上任六年半迄今只「上網招標中」，另兩座焚化爐更遙遙無期，只會「騙空氣票」，罔顧周遭居民空品及健康。

    陳雅惠與張芬郁也質疑，文山焚化爐新建零進度，全市垃圾壓力轉至大里掩埋場，導致大里場去化年限推延到二○四二年，對大里人不盡公平；陳俞融也說，中市去年垃圾進廠量七十四萬餘公噸，每日焚化量短差約二○八公噸，垃圾處理量已不堪負荷，市府卻放任改善計畫一延再延。

    環保局︰8、9月選出最優廠商

    陳宏益指出，文山焚化廠汰舊換新促參案招商文件已上網，最快八、九月產生最優廠商議約，目標年底前動工；后里焚化廠汰舊換新促參案四月十七日已辦理政策公告，目前徵求民間廠商提出可行性評估報告；烏日焚化廠因操作營運情況良好，續採委託操作營運。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播