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    《台中》竊盜案年年增 破獲率卻下降

    民進黨多位市議員質疑台中市竊盜案年年增加，破獲率卻減少。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨多位市議員質疑台中市竊盜案年年增加，破獲率卻減少。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/09 05:30

    議員質疑財損低被輕忽 警察局︰加強偵防 今年破獲率提升

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市府自稱是幸福的城市，民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜昨天指出，根據統計，中市全般竊盜（普通竊盜、汽車竊盜及機車竊盜）案件發生數逐年增加，破獲率卻年年下降，且住宅遭竊的案件頻傳，上個月北區就有六件，竊賊「侵門踏戶」，比商圈店家遭「順手牽羊」更讓民眾恐慌，警方不能因財物損失低就輕忽。

    警察局表示，對竊盜案發生的熱時、熱點加強偵防，發生之後均會積極偵辦；此外，今年一月一日至五月四日，普通竊盜發生二七四六件，其中住宅竊盜二七二件，占九．九％，住宅竊盜約占普通竊盜一成，並無特別高的情形；此外，全般竊盜案件破獲率去年六六．二七％，今年元月至五月四日破獲率已提升至七七．八四％，為六都的前段班。

    陳俞融指出，根據警察局資料，中市全般竊盜案件發生數，二○二二年有三二七一件、二○二三年有三四九三件，到了二○二四年竟攀升至五六六六件，增幅為六成二，竊盜案破獲率則是逐年下降，二○二二年為一○二．五四％、二○二三年一○一％，至二○二四年驟降至六六．二七％，是嚴重的警訊。

    去年西屯825件最多 北區件數飆升

    陳俞融強調，去年竊盜案件發生數，最高是西屯區的八二五件，其次是北區六六四件，而北區去年竊盜案相較於前年的三一五件，發生數增加兩倍之多，上個月她接獲六件陳情，指民宅遭受竊盜，而民宅被竊比店家遭竊，更讓民眾恐慌，難道要讓家家戶戶窗戶，裝鐵窗防盜？她要市府提出具體防範措施。

    議員陳淑華則表示，由於竊盜案財損較低，遭警方輕忽，但助長竊盜犯越偷越多、竊盜變本加厲的主因，警方不能輕忽。

    警察局表示，警政署自去年九月起，將刑案紀錄系統與e化受理報案系統介接，因刑案統計方式變革，致全國各縣市刑案發生件數均呈現增加趨勢。

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