八里污水處理廠 明年2月新北接管

2025/05/09 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府代操作八里污水處理廠逾廿八年，二○一七年函報行政院同意交由新北市府接管，歷經八年終於在今年四月完成清點、改善、點交三階段作業。台北市工務局衛生下水道工程處表示，將辦理教育訓練，明年二月完成移交給新北市政府接管。

八里污水處理廠是全國最大污水處理廠，於一九九六年興建完成，北市府自一九九七年起受行政院委託代管並操作維護營運迄今，每日可處理一三二萬噸生活污水。

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隨著新北市污水接管率攀升，處理新北市污水量已占七十二．六％，基於「管用合一」，北市府二○一七年提出由新北市府接管並獲行政院同意；但新北市府擔心設備老舊，先後提出補足員額、補助經費更新等問題，缺席上百場清點會勘，也引起監察院關切。

經雙北副市長李四川、朱惕之溝通，雙方二○二三年七月起陸續辦理清點、改善、點交及移交等作業。

八里污水處理廠長陳長佑說，共辦理廿九次財產設備清點及功能測試，去年八月完成財產清冊內四四四八項設備清點，缺失共九一二項，已督導委託操作維護廠商全數改善完成，後續將辦理教育訓練，明年二月移交新北市府接管。

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