第2期優化兒童醫療照護 4年投入135億

衛福部公布「第二期優化兒童醫療照護計畫」，未來四年將投入一三五億元，推出「全齡照護Plus」、「預防照護Plus」、「特殊發展Plus」三大升級方案，打造從新生兒到青少年的連續性照護網。 （記者邱芷柔攝）

2025/05/09 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕母親節前夕，衛福部昨發表「第二期優化兒童醫療照護計畫」，未來四年將投入一三五億元，推動「全齡照護」、「預防照護」、「特殊發展」三大升級，強化新生兒到青少年的連續性照護網。

醫事司司長劉越萍表示，全台幼兒專責醫師制度布建率已達九十八％，收案廿八．四萬人，涵蓋三歲以下幼兒六十五％，今年目標突破七十％，讓每位孩子從出生起就有專責醫師陪伴。

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強化新生兒到青少年照護網

第二期計畫包括重症轉運、口腔照護、視覺復能、兒少心智病房與偏鄉孕產婦交通補助等措施。國衛院說明，第二期延伸重難罕症轉診服務至全年齡兒童，已有八家核心醫院組成重症轉運團隊；預防照護將再導入口腔親善之家照護模式，要讓三歲以下兒童塗氟與牙科就診率達七成；針對多重與心智障礙兒少則設有復能據點，首座兒童心智病房預計年底於台大兒醫啟用。

劉越萍說，幼兒專責醫師媒合平台已穩定運作，出生即可串接醫療服務，衛福部也推出幼兒專責醫師識別Logo，預計七月全面發放；針對兒科住院醫師留任獎勵計畫也持續推動，整體人力穩定持平。

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