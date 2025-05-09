清大教師出大罷免作業 學生陳情教部

清華大學學生向教育部陳情，選修課老師要求製作「全台大罷免」的影片企劃，質疑教師是把政治帶入校園。（資料照）

2025/05/09 05:30

〔記者林曉雲、洪美秀／綜合報導〕國立清華大學學生向教育部陳情表示，她選修校內的影像選修課，授課老師游惠貞要求製作「全台大罷免」的影片企劃，質疑教師是把政治帶入校園。對此，游惠貞未有回應。教育部昨日說明，教育部已接獲學生陳情信件，將函請清華大學校方了解，該課程實施是否符合教育基本法精神及原則。

清大中文系教師游惠貞開設基礎影像敘事課，要學生以此次大罷免議題拍攝影片交作業。一位學生在社群發文稱，她個人沒有任何政治傾向或目的，會請大家避雷別選此課，是因游惠貞將罷免當課程內容，認為不應該把政治放進課程中。

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教部函請校方了解

教育部表示，教育部尊重憲法保障的大學自主與教師講學自由，但大學在實施課程時，應注意教育基本法精神，重視學術專業及教育中立，並避免課程成為特定政治團體宣傳場合。

清大：應審慎處理公共議題

清大校方則回應，尊重教師課程設計中的教學自主與專業判斷，也理解課堂上討論社會議題是高等教育中重要的一環。然而，教師進行課程活動時，應審慎處理涉及公共或政治性議題，並應確保課程評量與學生立場無涉。

學校強調，課堂應是理性對話與多元觀點並存的空間，會持續關注事件進展，審慎因應。

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