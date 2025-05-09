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    首頁　>　生活

    政院通過兒托專法／幼托虐童最高罰60萬 情節嚴重公布姓名

    政院昨拍板「兒童托育服務法」草案，要求托育機構保存錄影30天，並上傳至地方政府雲端。圖中人物與新聞無關。（資料照，台中市府提供）

    政院昨拍板「兒童托育服務法」草案，要求托育機構保存錄影30天，並上傳至地方政府雲端。圖中人物與新聞無關。（資料照，台中市府提供）

    2025/05/09 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕「剴剴案」震驚社會，幼兒托育備受關注，行政院院會昨拍板「兒童托育服務法」草案，將二歲以下托育單獨立法，要求托育機構保存錄影卅天，並上傳至地方政府雲端，此外，托育相關人員若有身心虐待或情節重大性騷擾等，最重可處六十萬元，並公布行為人姓名及托育機構名稱。

    衛福部表示，「兒童托育服務法」草案共六章七十八條，聚焦五大重點，包括提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共托育資源等。

    對於不當對待照顧案件處理機制，衛福部指出，托育機構發生兒虐案件時因影音資料毀損，致無法釐清真相，專法將現行運作機制法制化，建立事件調查及審議機制，並規範運用網際網路儲存監視影像及影音資料，異地備份保全證據，以及提高違法人員及機構處罰強度。

    根據草案，托育相關人員若對○歲至二歲兒童有身心虐待，或是情節重大的體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待等行為，處行為人六萬元以上、六十萬元以下罰鍰，並公布行為人的姓名及其所屬托育機構名稱。

    限期未改善 可廢止設立許可

    草案也要求，托育機構應依規定妥善管理攝錄影音資料至少保存卅日，以及依規定聘僱主管人員、機構托育人員及工作人員前，報直轄市、縣（市）主管機關核准等，否則將處負責人三萬元以上、卅萬元以下罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，按次處罰。情節重大或經處罰三次仍未改善者，草案規範得依情節輕重令停止招收六個月至一年、停辦一年至三年或廢止其設立許可等。

    「剴剴案」震驚社會，民團發起510護兒遊行，行政院會昨（8）日拍板「兒童托育服務法」草案。（行政院提供）

    「剴剴案」震驚社會，民團發起510護兒遊行，行政院會昨（8）日拍板「兒童托育服務法」草案。（行政院提供）

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