在野黨窮追澳洲合格萊豬 專家憂重演台糖事件、社會動盪

流行病學專家何美鄉認為，澳洲進口豬肉符合法規，卻有縣市要檢驗萊克多巴胺，只會挑起更多社會的動盪與不安，就像上次台糖豬肉檢出西布特羅一樣，付出了諸多社會成本。（資料照）

2025/05/09 05:30

〔記者林惠琴、楊媛婷／台北報導〕三批澳洲進口冷凍豬腳檢出瘦肉精萊克多巴胺，數值符合法規標準，在野黨卻窮追猛打，食藥署說明不會主動揭露這些肉品流向也遭放大，更有台北、台中等縣市揚言加強檢驗。流行病學專家何美鄉憂心，不以科學考量恐挑起更多社會動盪與不安，就像上次那塊台糖豬肉一樣（指台糖豬肉檢出瘦肉精西布特羅案），付出諸多社會成本。

立院臨時提案 加強邊境抽批

立法院社福及衛環委員會昨通過臨時提案，食藥署將對輸入肉品廠加強派員查廠、邊境查驗豬肉從一般抽批二％至十％調升為加強抽批廿％至五十％，並落實產地標示、重罰未依規定標示業者。

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「藥物安全用量是科學問題」

何美鄉指出，澳洲豬檢出萊劑都在安全食用劑量內，卻遭指食藥署不會揭露這些肉品流向，此訊息向民眾傳達「政府又在隱瞞事實」，事實上，本來就不會每天將千百萬種合法放行的食物一一揭露流向。

此外，部分縣市首長宣布加強豬肉檢驗，何美鄉認為，此舉只會挑起更多社會動盪與不安，藥物安全用量是一個科學問題，但顯然萊劑在台灣已離開科學考量，進入人類觀感範疇。

藍委王育敏昨在立院痛批，「卓內閣」不如「蘇內閣」，前行政院長蘇貞昌任內曾頒布「進口豬肉之全方位管理措施」，要求來台肉品廠需經我方派員赴產地查廠，否則不准放行，呼籲應赴澳洲查廠釐清飼養方式；綠委林淑芬則認為要加強邊境抽驗，執行一段時間確認風險是否提升。

衛福部：一定力保國人食安

食藥署長姜至剛允諾研議，衛福部長邱泰源強調，一定利用行政措施力保國人「食」的方面能放心。

此外，月底就是端午節，隨節慶帶動需求買氣，近期豬價也走俏，每公斤毛豬交易價格都在九十六元以上，農業部畜牧司表示，已請國內養豬大廠台糖、養豬協會等配合，逐步提高供應頭數，預計端午節前一週每日毛豬供應量將會從目前平均的二．一萬頭增到二．三萬頭，以符合民生消費需求。

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