雙北籌辦4年亂象叢生 恐淪國際笑柄

世壯運開閉幕典禮記者會，啦啦隊與吉祥物一同暖場。（資料照，記者張嘉明攝）

2025/05/09 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）問題連連，包含完整賽程未搞定、報名機制混亂不堪、特約店家優惠的英文版地圖少了四○○多家店、官網的賽事時間與秩序冊不同、報名龍舟賽變路跑等荒唐情況，甚至已有三千名選手退費。雙北早在二○二○年就已確定主辦，有長達四年時間可準備，如今搞得一團亂，原應展現台灣城市能力的國際賽事，恐淪為國際笑柄。

台北市、新北市聯名共同申辦世壯運，最終擊敗法國巴黎、澳洲伯斯等競爭對手，二○二○年成功爭取到主辦權，事隔四年多，本月十七日將舉辦開幕式，卻頻爆亂象，更有大量選手退費，甚至還有選手表示因賽程公布太慢，最終決定乾脆不參加，報名費「直接送主辦單位」。

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世壯運亂象包含主辦單位未經同意，逕自安排報名田徑、龍舟、桌球賽等選手，改派參加十公里路跑；公布賽程資訊過慢，影響訂機票和住宿時間；官網上的店家地圖羅列二五四五家特約商家，英文版地圖卻少了四一四家；志工簽到掃描機租賃及無線電租賃等標案，四月下旬才結標，甚至秩序冊上的賽事時間與官網不同等。

國民黨台北市議員秦慧珠指出，世壯運只要卅歲以上就能報名，後續開賽後可能還會遇到各種狀況，雖然此案是前市長柯文哲任內確定雙北舉辦，但蔣市長也上任兩年多，早就該準備，現在僅剩的時間，蔣市長應每天都掌握狀況、不能鬆懈，想辦法把世壯運撐起來。

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