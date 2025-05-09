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    世壯運招募語言志工 免證照就能當／僅線上教育訓練3小時 志工擔心上場後出包

    2025世壯運亂象一覽表

    2025世壯運亂象一覽表

    2025/05/09 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）本月十七日即將開幕，除日前爆出報名龍舟賽卻被擅自改成路跑項目等亂象外，如今又爆出工作內容為接待外賓、擔任選手與裁判間的翻譯、賽事檢錄的語言志工，竟無專業訓練，甚至不須有語言能力相關證明就能擔任，雖有「特殊訓練三小時」，但全是線上教育訓練，有語言志工坦言，擔心實際上場後出包，貽笑大方。

    執委會：提供必要協助與支援

    世壯運執委會說明，語言志工的工作內容包含輪值服務台、接待外賓、擔任選手與裁判間的翻譯、賽事檢錄以及各項諮詢；為鼓勵有語言能力的志工參與，避免讓人覺得有語言門檻壓力，只要本身具備基本外語能力，並對與外國選手互動有信心，都歡迎主動參與相關服務崗位，執委會將提供必要協助與支援。語言志工服勤時，皆會有該組別的工作人員在場。

    據了解，僅須年滿十六歲、領有志願服務紀錄冊，再加世壯運特殊訓練三小時，便符合語言志工資格，若無志願服務紀錄冊，只要完成志願服務基礎訓練六小時就能參加。

    招募標準較世大運寬鬆、草率

    而依官網顯示，語言志工徵求具英、日、韓、法、西、東南亞語系或其他小國語系的語言能力者，不過，實際上若民眾應徵，僅要求具備英文程度，且不用托福、多益等相關證照要求，也就是沒有語言能力限制。

    二○一七年台北世界大學運動會（世大運）也曾徵求語言志工，當時除對英、法、日與韓等國人較熟悉的語言進行招募外，更納入土耳其、義大利等共十種不同語言，須滿十八歲、還找十二位相關科系教授協助擔任面試主考官。

    另外，世大運也針對賽會期間可能發生狀況進行情境問答，藉以測驗志工臨場反應，甚至採線上及實體的培訓，相較之下，世壯運的招募標準可謂相當寬鬆及草率。

    議員憂溝通失誤 衍生賽務混亂

    台北市議員簡舒培昨質疑，世壯運徵求語言志工無須具備任何的語言證照，也無實體教育訓練，顯示北市府對於國際賽事專業要求的輕忽，賽事期間恐出現溝通失誤，嚴重甚至還會衍生賽務混亂。

    二○二五年雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）五月十七日登場，卻頻傳亂象。（資料照，記者王藝菘攝）

    二○二五年雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）五月十七日登場，卻頻傳亂象。（資料照，記者王藝菘攝）

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