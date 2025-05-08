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    首頁　>　生活

    （台南）結合廟宇捐助 奇美打造醫療巡迴車

    2025/05/08 05:30

    〔記者吳俊鋒／永康報導〕奇美醫學中心在台南知名廟宇共同捐資下，投入兩千五百萬元打造新一代的無障礙社區健康巡迴車，昨天熱鬧啟動，搭載高階數位乳房Ｘ光攝影系統，且是國內首例配備子宮頸等婦科檢查的全自動診療椅，將深入偏鄉服務，協助揪出早期病灶，及時治療。

    透過衛生福利部中央健康保險署南區業務組的媒合，開基玉皇宮慨捐九百萬元，重慶寺也資助一百萬元，奇美醫學中心自籌五百萬元，加上奇美董事會加碼一千萬元，共同打造高規格的無障礙社區健康巡迴車。

    奇美強調，實證研究，每兩年接受一次乳房Ｘ光攝影檢查，可降低乳癌死亡率約四十一％；台灣自長期推動卅歲以上女性每年子宮頸抹片檢查，子宮頸癌在女性十大癌症中發生率由第一名降至第十名，死亡率由第四名降至第八名，整體下降逾七十％，篩檢真的很重要。

    新的巡迴車結合先進科技，搭載高階數位乳房Ｘ光攝影系統，並率先全台於內部導入全自動診療椅設備，用於子宮頸抹片篩檢，提供行動化、一站式的服務。

    為提升篩檢精準度與效率，巡迴車也導入AI智能輔助系統，協助醫師辨識可疑病灶，以科技強化早期發現與治療機會，尤其針對偏遠地區、交通以及行動不便婦女，免於奔波之苦，讓健康照護無距離。

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