（台南）傑出演藝團隊 年輕喜劇拍檔上榜

暴羅WALK表演創新詼諧，深受年輕族群喜愛。（擷自「暴羅WALK」粉專）

2025/05/08 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年度台南市傑出演藝團隊七組獲選，涵括音樂、舞蹈、戲劇等不同表演領域，其中首次有深受年輕族群喜愛的喜劇團體「暴羅WALK漫才合作社」上榜，為文化首都台南增添豐富底蘊。

7組獲選 涵括音樂、舞蹈、戲劇

入選團隊包括風乎舞雩舞團、雞屎藤舞蹈劇場、台灣藝術家交響樂團與藝姿舞集等資深團隊，以及深具潛力的韋瓦笛室內樂團、阿伯樂戲工場與喜劇團體「暴羅WALK漫才合作社」。

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阿伯樂戲工場與「暴羅WALK漫才合作社」都是台南大學戲劇系畢業系友分別組成的兩個團隊，今年雙雙榮登現代戲劇類榜單。阿伯樂戲工場希望透「伯樂與千里馬」的諧音，長年來以戲劇做社會實踐，精簡雅緻的表演美學結合地方文化，讓戲劇在教學場域、社區、博物館或歷史建物等非特地場域，發揮其正向能量。

南大校友雙人組 漫才搞笑受歡迎

暴羅WALK漫才合作社，由吳品源（暴牙）與羅弘昇（小羅）組成，兩人合作默契十足，在學生時代就曾公開表演，擅長推廣日式喜劇風格，希望透過搞笑、漫才、短劇等形式，帶領大家多元視角貼近生活精彩樣貌。對他們而言，其實不要自我受限，放下執著，就能發掘共鳴題材。

市長黃偉哲昨日授證頒獎時表示，入選團隊涵蓋多元藝術形式，充分展現台南文化首都的創作能量與藝術多樣性，期許團隊持續深耕專業，邁向國際舞台。

五月十、十一日下午三時，在中西區的國定古蹟「兌悅門」及成功大學小西門有「這麼一說，很有城藝」城牆音樂會，將有歷屆傑出團隊，帶來融合在地歷史與表演藝術的精彩演出。

南市傑出演藝團隊出爐，昨舉行授證典禮。（記者洪瑞琴攝）

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