護行人安全 交部推早亮綠燈5~10秒 包括專用、早開時相 鼓勵地方政府設置

為維護行人過馬路安全，交通部長陳世凱昨宣布，要求各縣市政府全面增加「行人專用時相」和「行人早開時相五秒到十秒」設施。（記者吳亮儀攝）

2025/05/08 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕為了尊重行人路權，並維護過馬路安全，交通部長陳世凱昨宣布，要求各縣市政府全面增加「行人專用時相」和「行人早開時相五秒到十秒」設施，交通部設置獎勵和警告機制，達成目標的縣市有獎勵及補助，未達成目標的縣市會公布名稱，並列入年度道安工程評分項目。

未達目標者 將公布縣市名稱

「行人專用時相」是指行人在路口可直走或直接穿越到對角，不用等候兩段行人綠燈；「行人早開時相五秒到十秒」是指車用綠燈亮之前，先讓行人通行五到十秒，之後才開放車輛通行，將人車錯開維護行人安全。

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陳世凱表示，根據媒體民調顯示，民眾對於「行人提早五秒到十秒亮綠燈先行」支持度達八十九．六％；「設置行人專用號誌」支持率達八十四．七％，因此交通部將強化這兩項措施。

交通部統計，「行人專用時相」及「行人早開時相」截至四月卅日，全國已完成六○九一處。大多設置在都會區。

年底前全國再增一七五六處

交通部規劃，這兩項措施將分三組施設，第一組是直轄市，第二組是路口超過一千處縣市，第三組是路口不足一千處縣市。評估路口狀況許可即施設，估計到年底「行人早開時相五秒到十秒」再增一五五八處、「行人專用時相」再增一九八處。

前兩名發獎金，直轄市組十五萬、十萬元；非直轄市組十萬、五萬元。陳世凱說，建議縣市政府優先評估行人、學童、高齡者通行較多的路口，例如校園、醫院、運輸場站、遊憩景點或高齡機構等區域；行人早開秒數建議以行人可優先通行外側一到兩個車道寬度為原則。

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