花蓮班班有冷氣 續汰換143台

自推動「班班有冷氣」政策，目前已耗資5億多元經費助花蓮126所學校進行電力系統改善、3600台冷氣裝設等工程。（教育處提供）

2025/05/08 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院從二○二一年開始推動「班班有冷氣」政策，已耗資五億多元經費協助花蓮縣一二六所學校，進行電力系統改善、三千六百台冷氣裝設等工程。花蓮縣政府指出，今年預計花費逾一千五百多萬元，再幫廿所學校共汰換一四三台冷氣及改善四十九間教室的電力設備。

縣府教育處指出，「班班有冷氣」政策主要分為冷氣裝設、電力系統改善及能源管理系統裝置三項，中央與地方合計總投入經費高達五億一千七百多萬元，大幅改善校園硬體設施，並強化校園用電安全，確保教學環境的穩定與安心。各校裝設冷氣衍生電費及後續維護，國中、小電費及維護費也納入行政院一般性補助款設預算補助。

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推動4年 126所學校節能冷氣到位

教育處指出，透過班班有冷氣計畫，除了為七至八成教學空間裝設冷氣，也汰換教室已達九年的使用年限的冷氣，自二○二三年起延續中央政策，推動冷氣設備汰換計畫，截至一一三學年度，已完成卅五所學校、二三六台老舊冷氣汰換及八十八間教室電力改善作業，汰換計畫共投入經費達二千一百多萬元；今年預計再幫廿所學校共汰換一四三台冷氣及改善四十九間教室的電力設備。

老舊冷氣使用超過9年 依序汰換

教育處長翁書敏說，今年以滿年限、老舊高耗能設備更新為主，藉此提升教學品質與學習環境，冷氣設備汰換計畫優先補助一到九年級普通教室、專科教室、圖書室及幼兒園教室，最後是學校行政空間及大型活動場館；若教室汰換的老舊冷氣還能用，會先換到行政空間老舊冷氣，待經費充裕及中央支持，才會進一步更新行政辦公空間的冷氣，汰換的冷氣設備均取得節能標章認證，可有效降低能源消耗，也符合推動低碳校園的政策方向。

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